Pour une gestion internationale des réfugiés

La résolution sur le Pacte sur les réfugiés a été approuvée par 181 pays. Les Etats-Unis et la Hongrie ont voté contre et trois autres pays se sont abstenus. Le texte a pour objectif de "favoriser une réponse internationale adéquate aux mouvements massifs de réfugiés et aux situations de réfugiés prolongées."

La Frankfurter Allgemeine Zeitung précise qu’il est difficile de trouver une différence conceptuelle entre ce pacte et celui de l’ONU sur les migrations signé il y a près d’une semaine à Marrakech, au Maroc.

"Les deux textes sont basés sur le droit international existant et contiennent des accords politiques, mais aucun deux n’a des règles juridiquement contraignantes", explique la Faz.

Le journal de Francfort lance par ailleurs une pique aux pourfendeurs de ce pacte : "Alors, où sont tous les avocats internationaux et juristes internationaux qui ont reconnu dans le pacte sur la migration la chute de l’Occident?".

La Süddeutsche Zeitung pour sa part considère ce pacte comme une sorte de "mode d’emploi" pour les Etats, plus solidaire et plus efficace pour faire face aux crises de réfugiés, au profit aussi bien des pays pauvres que des pays riches.

Le quotidien munichois se désole néanmoins que les droits de l’homme et les conventions pour les réfugiés continuent encore d'être violés par beaucoup de pays.

"Mais là où ils sont respectés, le monde est devenu une meilleure place. Ils sont comme une grille d’évaluation de la civilisation. Et si le pacte pour les réfugiés le devient aussi, tout le monde va gagner", conclut le journal.

"Au fond, il s’agit de soulager les Etats en situation de faiblesse mais qui hébergent un nombre particulièrement élevé de réfugiés", note de son côté la Ludwigsburger Kreiszeitung.

Thilo Sarrazin va-t-il être exclu du SPD ?

Autre sujet interne à l’Allemagne cette fois-ci : la troisième tentative du SPD d’exclure Thilo Sarrazin du parti social-démocrate. Ce dernier est connu pour ses positions anti-islam, notamment dans son livre paru l'été dernier et intitulé "Prise de contrôle hostile. Comment l’islam empêche le progrès et menace la société."

Son appartenance à la gauche lui donne une pub marketing très importante, surtout pour les personnes de l’extrême-droite, estime la Tageszeitung. Pour sa part la Märkische Oderzeitung est sceptique quant à l’aboutissement de l’exclusion car, écrit le journal, les obstacles à une telle procédure sont élevés. "Et Pourquoi devrait-elle aboutir cette fois quand elle a échoué deux fois de suite?", s’interroge le journal pour conclure.