Porto-Novo : Palais Royal, places vaudou et ville historique

A une trentaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin, se dresse la ville de Porto-Novo- la ville aux trois noms qui est aussi la capitale politique et administrative du pays.

Patrimoine à préserver

C'est l'une des principales cités historiques qui a des particularités dans son urbanisation, selon Gérard Bassalé, il est historien de l'art et travaille depuis dix ans à la rénovation des places vaudou de la ville.

"La ville de Porto-Novo essaie d'adapter la modernité aux patrimoines matériels et immatériels qui existent dans la ville. Vous savez que Porto-Novo est un ancien royaume qu'on appelait Hogbonou, et donc il y a également dans cette ville jusqu'à aujourd’hui les vestiges de cette époque. Nous avons les palais royaux, nous avons également les places vaudous qui structurent le tissu urbain ancien de la ville. Du coup l'urbanisation de la ville aujourd'hui s'adapte à ces différents patrimoines", explique l'historien.

Xogbonu est la désignation que lui attribuèrent les conquérants Aja, Ajacè celle sous laquelle elle fut désignée par les autochtones et Porto-Novo, donné par les Portugais qui débarquèrent dans la deuxième moitié du XVIIIè siècle. Image : Rodrigue Guezodjè/DW

Ville moyenne d'environ 400.000 habitants, Porto-Novo est donc caractérisée par une forte identité culturelle et historique qui influence son développement économique et social.

Didier Houénoudé, un autre historien de l'art et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, a choisi de s'y installer depuis plusieurs années, à l'instar de nombreux autres Béninois.

"C’est pourtant la plus petite commune du Bénin : 52 km² à peu près en termes de superficie. On note quand même une grande expansion urbaine de la ville de Porto-Novo qui fait donc que beaucoup de gens s'y installent de plus en plus, parce qu'elle n'est pas loin de Cotonou et en plus, elle permet de pouvoir rentrer tous les soirs dans une ville où il y a moins de stress, faisant vivre une sorte de temporalité qui est différente de celle de Cotonou", ajoute Didier Houénoudé.

Proximité avec le Nigéria, un point fort

Outre la proximité avec Cotonou, la ville de Porto-Novo est aussi fortement influencée par sa situation géographique par rapport au Nigeria. François Ahlonsou, ancien maire de la ville, voit plutôt cette proximité comme un atout.

Porto-Novo est situé dans le sud-est du Bénin, à 30 km de Cotonou et à 12 km de la frontière du Nigéria Image : Rodrigue Guezodjè/DW

"Porto-Novo est une ville qui respire beaucoup le Nigeria. Vous ne pouvez pas parler de Porto-Novo sans parler du Nigeria, et la connexion avec le Nigeria est indispensable aux Porto-Noviens. C'est ça qui explique ces différentes communautés qui permettent à la ville d'être une ville d'artisanat et de commerce. "

Mais malgré ses potentialités et les politiques publiques mises en place par les dirigeants de la ville pour améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Selon Didier Houénoudé, "Porto-Novo a vécu jusqu'alors comme un gros bourg dans lequel, lorsqu'il y avait des problèmes urbains que la municipalité ne pouvait pas résoudre, elle se tournait vers des méthodes endogènes pour mieux gérer la ville. Donc parfois la municipalité se trouve un peu dépassée par cette agglomération qui nait de plus en plus. "

En alliant développement économique et social, préservation du patrimoine culturel et qualité de vie des habitants, Porto-Novoessaie tout de même de s'adapter aux enjeux de notre temps.