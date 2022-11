Nous sommes désormais plus de huit milliards sur la Terre

"La croissance de la population mondiale est une réussite remarquable", a déclaré Sara Hertog, spécialiste des questions de population aux Nations unies, soulignant par ailleurs la hausse de l'espérance de vie moyenne dans le monde depuis 1950 - qui a augmenté de 25 ans - et la baisse des taux de natalité qui résulte d'un meilleur accès au planning familial et à davantage de possibilités d'éducation sexuelle pour les filles et les femmes.

Cependant, cette réussite a un coût puisque la croissance démographique est l'une des principales causes d'augmentation d’émissions de gaz à effet de serre, selon un récent rapport des Nations unies. Chaque personne supplémentaire accroît donc la pression exercée sur les ressources biologiques limitées de la planète.

Toutefois, ce sont les pays les plus riches, où la croissance démographique a ralenti ou s'est inversée, qui utilisent le plus de ressources par habitant.

Les pays en développement en Afrique subsaharienne et certaines régions d'Asie, qui devraient connaître la plus forte croissance au cours des prochaines décennies, ne sont responsables que d'une fraction des émissions mondiales et de l'utilisation des ressources.

Les Nations unies prévoient une population mondiale de 9,7 milliards d'habitants d'ici à 2050, voire de 11 milliards d'ici à 2100.

Alors que la Terre a compté moins d'un milliard d'habitants jusque dans les années 1800, elle n'a mis que douze ans pour passer de 7 à 8 milliards.

Comment nourir une population en croissance ?

La croissance démographique étant inévitable, le monde dispose-t-il des ressources nécessaires pour nourrir une population de huit milliards d’habitants ?

"Nous avons les ressources, mais il faut un effort énorme en matière d'économie politique et de géopolitique pour amener les ressources là où elles doivent aller", répond Vanessa Perez-Cirera, directrice de l'économie mondiale à la World Ressources Institute.

Selon l'ONG environnementale Global Footprint Network, si chaque habitant de la planète vivait comme un citoyen des Etats-Unis, nous aurions besoin des ressources d'au moins cinq Terres.

En revanche, un citoyen d'un pays comme le Nigeria n'utilise que 70 % des ressources mondiales chaque année. Pour l'Inde, avec sa population de plus de 1,3 milliard d'habitants, ce chiffre n'est que de 80 %.

Pour répondre aux besoins de la population mondiale actuelle, l'ONG environnementale estime que nous avons besoin chaque année d'une quantité insoutenable de 175 % des ressources écologiques de la planète.

Pour d’autres experts, ce sont les modes de consommation actuels, en particulier dans les pays occidentaux, qui doivent être remis en cause. Car plus il y aura de gens qui espèrent vivre à l'occidentale, plus la Terre aura du mal à régénérer les ressources biologiques - la flore, la faune, l'eau potable et les terres - dont nous avons besoin pour survivre.