Podcasts - la DW à emporter

Vous avez manqué un magazine lors de sa diffusion à la radio ? Pas de problème ! Toutes les émissions de la rédaction francophone de la DW sont aussi disponibles en podcast, et vous pouvez les écouter à n'importe quelle heure sur votre téléphone ou ordinateur.

S'abonner avec le flux RSS

Ecouter la DW n'importe où et à n'importe quelle heure, c'est possible ! Image : picture-alliance/dpa/F. May

Pour pouvoir écouter un podcast, il faut avoir un ordinateur ou un téléphone portable et une connexion Internet. Il faut aussi qu'un logiciel de podcats soit installé sur l'appareil. La plupart de ces programmes sont disponibles gratuitement sur internet.

Le logiciel télécharge les fichiers mp3 et les rend disponibles à l'écoute même hors ligne grâce à un flux RSS (RSS signifie "Really Simple Syndication" et permet aux internautes de recevoir des mises à jour de sites web, audios ou vidéos sans avoir à les visiter une par une).

Pour pouvoir vous abonner à un podcast de la rédaction par cette méthode, copiez l'adresse du flux RSS du magazine souhaité et collez-la dans le programme lors de la création de votre nouveau podcast. Chaque flux est indiqué sur la page du magazine correspondant.

77%, nous les jeunes d'Afrique

Arbre à palabre

Club de l'auditeur et de l'internaute

Droits et libertés

Environnement

Pulsations

Santé

Vu d'Allemagne

Plateformes de streaming

Certaines de nos émissions sont également disponibles sur des plateformes de streaming comme Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, et bien d'autres encore. Bientôt, vous y retrouverez la plupart des magazines de DW Afrique sur ces plateformes !