Plainte en Allemagne contre la politique climatique du gouvernement

Blocages, occupations ... Extinction Rebellion : stop ou encore ? // Au Brésil des dentistes prennent en charge les femmes violentées

Le mouvement écologiste Extinction Rebellion multiplie les actions coups de poings en Allemagne et sur toute la planète. Des actions qui ne font pas toujours l'hunanimité mais que les activistes défendent. Dans ce magazine aussi, reportage et témoignages rares au Brésil, où des dentistes prennent en charge des femmes violentées et défigurées par leur mari.