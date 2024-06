Les craintes des personnes étrangères après les Européennes

Au-delà des conséquences politiques, la montée de l'extrême-droite aux élections européennes de la semaine dernière inquiète les personnes migrantes ou d'origine étrangère dans toute l'Europe. "Nous avons peur", racontent, quand on leur demande leur sentiment après les élections, des personnes contactées par la Deutsche Welle à Paris ou d'autres villes françaises.

"Chacun doit faire sa part"

Là-bas, le Rassemblement national, d'extrême droite, a remporté plus d'un tiers des sièges réservés à la France au Parlement européen. Le parti obtient deux millions et demi de voix de plus qu'en 2019. La progression de l'extrême-droite est aussi particulièrement visible en Italie, où le parti de la Première ministre, Giorgia Meloni, envoie 24 députés au Parlement européen, le double par rapport à 2019. En Allemagne, l'AfD obtient quinze sièges. C'est six de plus par rapport aux élections de 2019.

"C'est follement triste de voir l'Europe entière glisser comme cela tout à droite", réagit Meral Sahin qui tient un magasin à Cologne dans l'Ouest du pays. "Ce que cela signifie pour nous tous ? Je pense que beaucoup ne le réalisent pas", confie-t-elle. "Nous avons essayé de faire notre part lors du vote, c'était d'ailleurs très beau, vraiment beaucoup de gens étaient solidaires. Mais il ne faut rien lâcher cette fois, chacun doit faire sa part".

"Les menaces augmentent"

En France, quatre partis de gauche ont annoncé hier soir vouloir s'allier face à l'extrême droite pour les élections législatives à venir. Mais au-delà des alliances politiques, il faut des mesures contre l'extrême droite et la peur qu'elle diffuse dans la société, plaident certains en Allemagne.

Juste avant les élections européennes, la justice allemande a condamné Björn Höcke du parti AfD à une amende de 13 000 euros pour avoir utilisé un slogan nazi Image : Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Tahir Della, d'une organisation pour les droits des personnes noires (Initiative Schwarze Menschen) insiste sur la peur quotidienne qui ne cesse d'augmenter, après, par exemple, la révélation d'une réunion secrète de l'extrême droite il y a quelques mois, où un plan d'expulsion de millions de personnes d'origine étrangère avait été discuté. "Si les menaces que ces mouvements font peser sur les migrants, les noirs et les personnes de couleur ne reçoivent pas vraiment de réponse adéquate, (...) si ces mouvements prennent de l'ampleur et de la force, les menaces pour les personnes de couleur et les migrants augmentent", insiste-t-il.

Tahir Della critique les calculs politiques faits parfois, selon-lui, pour ne pas froisser les électeurs aux tendances racistes. Comme beaucoup, il regarde inquiet les législatives en France, où l'extrême droite pourrait l'emporter dans moins de trois semaines. Il y aura quelques mois après des élections pour les Parlements régionaux dans trois Länder allemands. Trois régions où l'extrême droite l'a emporté lors des élections européennes.