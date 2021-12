Côte d’Ivoire : le PDCI, un parti personnifié ?

Le professeur d'histoire contemporaine Jean-Noël Loucou a publié début décembre aux éditions l’Harmattan un ouvrage intitulé : "LE PARTI DÉMOCRATIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Rassemblement démocratique africain D'Hier à Demain."

Selon l’auteur, le parti que dirige depuis le 30 avril 1994 l’ancien président ivoirienHenri Konan Bédié, âgé de 87 ans et, incarne dans la durée une tradition politique, à savoir celle du nationalisme ivoirien et du développement dans la paix.

"La mue du PDCI se poursuit" (Jean-Noël Loucou)

Pourtant, de plus en plus de voix fustigent la longévité du "sphinx de Daoukro" à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Réponse de Jean-Noël Loucou : "Quand on parle du PDCI, on a tendance à faire une fixation sur son président, Henri Konan Bédié. De mon point de vue, il est l’élément fédérateur du parti".

L'actuel secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui a occupé des fonctions dans les instances dirigeantes du parti ajoute : "le rajeunissement au PDCI se fait. Dans toutes les structures du parti, qu’il s’agisse des comités de base, des structures annexes des femmes, des jeunes, des instances dirigeantes, plus de 60% ont la quarantaine ou la cinquantaine. Le rajeunissement du PDCI se fait. Henri Konan Bédié va bientôt passer la main."

