La Knesset vote une mesure clé de la réforme judiciaire

Cette réforme, portée par le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu, est très contestée dans le pays et suscite l'inquiétude de pays alliés d’Israël.

La mesure adoptée ce lundi par les députés israéliens, vise à limiter la possibilité pour la Cour suprême d'invalider une décision du gouvernement. Elle a été approuvée par les 64 députés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sur un total de 120. Les élus de l'opposition ont boycotté le vote, certains criant "honte, honte".



Cette mesure, la première de la réforme à devenir une loi, empêche la Cour suprême d'invalider une décision gouvernementale en jugeant de son "caractère raisonnable". Elle avait été approuvée en première lecture le 11 juillet dernier.

En clair : la réforme défendue par le gouvernement, qui comprend des partis juifs ultra-orthodoxes et d'extrême droite, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats.

Jariv Levin, ministre israélien de la Justice, est l'instigateur de cette réforme Image : Maya Alleruzzo/AP/dpa/picture alliance

La gronde des manifestants

Si le gouvernement estime qu'elle est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, ses détracteurs y voient en revanche une menace pour la démocratie.

La contestation populaire, qui rassemble chaque semaine depuis janvier des dizaines de milliers de manifestants, s'est intensifiée à l'approche du vote. Et ce lundi, ils étaient encore nombreux. Certains se sont même menottés devant la Knesset, à l'image de cette citoyenne, qui dénonce la politique du Premier ministre israélien :

"Nous sommes venus protester contre le changement d'administration en Israël. Nous craignons de tomber dans une dictature. Et nous avons voulu montrer, sous forme de spectacle, à quoi cela ressemblerait. C'est pourquoi nous avons revêtu des costumes de juges et nous nous sommes menottés. Nous avons également mis une corde autour de nous, une corde que tire Bibi. Cela signifie que Bibi veut avoir tous les juges sous son autorité pour ne plus avoir aucune charge contre lui".

De nombreuses personnes ont défilé dans les rues des grandes villes du pays depuis janvier dernier Image : ILAN ROSENBERG7REUTERS

L'inquiétude des alliés d'Israël

Dimanche, le président américain, Joe Biden a exhorté Israël à ne pas précipiter la réforme, "de plus en plus source de division", selon lui. La Maison Blanche a d'ailleurs déclaré ce lundi que ce vote était "regrettable". En Allemagne, la cheffe de la diplomatie Annalena Baerbock a souligné l'importance de "l'indépendance de la justice", lors d'un entretien ce week-end avec son homologue israélien.

Preuve de sa détermination à faire passer cette mesure, Benjamin Netanyahu a participé au vote après être sorti de l'hôpital où il avait été admis pour la pose d'un stimulateur cardiaque.