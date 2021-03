Ousmane Sonko : une affaire politique et privée à la fois

Après l'arrestation et la mise en garde à vue de Ousmane Sonko, le chef de l'opposition sénégalaise, les langues se délient. Quelques citoyens rencontrés ce jeudi à Dakar se prononcent sur ce qu'on appelle désormais "l'affaire Ousmane Sonko".

Aïcha estime que l'objectif d'Ousmane Songo, "c'était d'aller se rendre. Il ne devrait pas choisir ou imposer son itinéraire." Khalifa, lui, croit que "tout ce qui lui arrive est lié à la politique."

"C'est arbitraire!, s'exlame Aïcha qui estime "qu'il y a plus urgent". Et elle précise sa pensée : "L'affaire de viol reste la priorité et la plus importante selon moi."

L'arrestation d'Ousmane Sonko, le 3 mars, a donné lieu à des émeutes à Dakar

Selon Mor Gassama, analyste et observateur de la vie politique nationale, il y a des non-dits dans l'affaire Sonko.

Mor Gassama estime que se rendre à la convocation du juge, ce n'était pas de la provocation. "Avec leurs motards, dit-il, ils pouvaient lui faciliter le déplacement!"

Quant à une éventuelle politisation de l'affaire Sonko, Macoumba Diouf, cet autre observateur et élu local, reste impartial : "Cette politisation ne lie pas la justice…."

Les Sénégalais gardent encore à l'esprit les affaires Karim Wade et Khalifa Sall. Ils redoutent un bégaiement de l'histoire.