Des réfugiés afghans arrivent déjà en Afrique

Info Matin (18.08.2021)

Les titres : situation sociale et sécuritaire inchangée au Mali un an après le putsch contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'insécurité alimentaire au Cameroun, accentuée par le conflit contre Boko Haram. L’opposant rwandais Paul Rusesabagina, accusé notamment de terrorisme, connaîtra sa peine vendredi. Sa fille témoigne dans ce journal. Et puis le tirage au sort des groupes de la CAN 2021.