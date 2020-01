Open d'Australie : le tournoi va-t-il avoir lieu ?

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison en tennis, doit-il avoir lieu ?

C'est la question que tout le monde se pose à Melbourne, où les fumées toxiques liées aux incendies qui ravagent la région depuis des semaines ont entraîné une dégradation spectaculaire de la qualité de l'air.

Le ciel couvert de fumée à Melbourne

Mardi, l'air était tout simplement jugé "dangereux" par l'Agence pour la protection de l'environnement de l'Etat de Victoria. Les matchs de qualification ont quand même eu lieu, et les images ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.

On peut y voir la joueuse slovène Dalila Jakupovic s'étouffer et tousser sans pouvoir s'arrêter pendant de nombreuses minutes.

Asphyxiée, elle a fini par abandonner son match de qualification quelques minutes plus tard, ne pouvant plus jouer.

"Irrespirable". C'est ainsi qu'elle a qualifié l'air saturé de particules toxiques qui recouvre la ville depuis plusieurs jours. Elle avoue sans détour avoir eu très peur pour sa santé.

« Je ne fais pas d'asthme et je n'ai pas de problèmes respiratoires. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. C'était vraiment effrayant, je ne pouvais pas respirer, je ne savais pas quoi faire, j'avais l'impression de m'effondrer sur le court », a-t-elle déclaré après la rencontre.

L'inquiétude grandit

Novak Djokovic

Depuis l'arrivée des joueurs et joueuses sur le contient austral début janvier, la question de la tenue du tournoi ne cesse de se poser.

Septuple vainqueur de l'Open d'Australie et président du conseil des joueurs, Novak Djokovic a estimé qu'il "fallait réfléchir à une possible annulation".

Plusieurs personnalités ont critiqué la décision de, pour le moment, faire jouer les matchs de qualifications.

"Pourquoi devons-nous attendre quelque chose de grave pour agir ?", a tweeté l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e joueuse mondiale.

Pour Dalila Jakupovic, il est en tout cas clair que ce type de pollution n'est pas quelque chose de facile à gérer pour les joueurs.

« Nous sommes habitués à la pollution, nous jouons en Chine ou dans des pays très pollués; mais là, cette fumée, c'est quelque chose de différent et c'est sûr que nous n'y sommes pas habitués. Les citoyens de la ville ont reçu le conseil de rester à l'intérieur. Nous ne nous attendions pas à jouer », a-t-elle confessé.

L'entêtement des patrons du tournoi

Mais malgré les réticences et les inquiétudes croissantes formulées par les joueuses et les joueurs, le tournoi a de grandes chances de se dérouler comme prévu.

Craig Tiley, le patron de l'Open d'Australie, avait affirmé la semaine passée qu'une annulation du tournoi (ce qui serait une première depuis la Seconde guerre mondiale) était peu probable.

Un pompier face aux feux qui ravagent l'Australie

Melbourne Park, le complexe où se déroule l'Open d'Australie, dispose de trois courts dotés d'un toit rétractable, ainsi que de huit courts en intérieur (indoor) qui seraient de fait moins touchés par une pollution atmosphérique. Cela reste cependant trop peu pour abriter tous les matchs du tournoi. Certaines rencontres seront obligatoirement disputées en extérieur.

Depuis le début des feux dévastateurs en septembre, au moins 28 personnes et 1 milliard d'animaux sont décédés en Australie, plus de 2.000 maisons ont été détruites et une superficie équivalente à la Corée du Sud est partie en fumée.