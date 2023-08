L'OMS se penche sur la médecine traditionnelle

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) organise un sommet pour allier science et médecine traditionnelle. Cette toute première rencontre dédiée à la médecine traditionnelle a notamment pour but de mettre en avant la nécessité de prendre en compte les preuves scientifiques avant de se tourner vers des traitements alternatifs naturels.

Selon le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la médecine traditionnelle peut permettre de combler des "écarts d'accès" à la santé, mais n'a de valeur que si elle est utilisée "de manière appropriée, efficacement et, par-dessus tout, basée sur les plus récentes preuves scientifiques sûres".

Qu'est-ce que la médecine traditionnelle ?

Selon le docteur Kim Sungchol, chef de l'unité médecines traditionnelles, complémentaires et intégratives à l'Organisation mondiale de la santé, la médecine traditionnelle est "(…) la somme totale des connaissances, des pratiques et des compétences, qui est utilisée par les gens pour le maintien de la santé, ainsi que pour diagnostiquer, prévenir, gérer et traiter les maladies physiques et mentales.”

Cette médecine traditionnelle est très diversifiée et s'appuie sur des théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, explicables ou non.

Et ce sont "des millions de personnes dans le monde" qui se tournent en premier vers cette forme de médecine en cas de maladie.

Mieux organiser le secteur

Harold Varmus, le président du Conseil scientifique de l'OMS, explique qu'"il est important de comprendre quels ingrédients se trouvent réellement dans les médicaments traditionnels, pourquoi ils fonctionnent dans certains cas et comment nous pouvons améliorer leur utilisation et, surtout, nous devons comprendre et identifier les médicaments traditionnels qui ne fonctionnent pas."

Les produits et services que propose la médecine traditionnelle ne guérissent pas toujours. Ses détracteurs lui reprochent d'ailleurs souvent un manque de crédit scientifique et de preuves de son efficacité.

L'expérience de la Covid-19

Au plus fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette question de l'efficacité des thérapies traditionnelles avait par exemple fait l'objet de débats.

Dans le cadre de la recherche de traitements potentiels contre la Covid-19, l'OMS n'avait toutefois pas écarté l'idée du recyclage de médicaments et produits issus de la pharmacopée traditionnelle.

L'OMS reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative, recèle de nombreux bienfaits.

Docteur Shyama Kuruvilla, responsable du Centre mondial de médecine traditionnelle, rappelle que "nous avons tous réalisé pendant la pandémie à quel point nous sommes responsables, et nous devons savoir ce qui est nécessaire pour notre santé et notre bien-être, pour celui de notre famille et de nos sociétés, et aussi en harmonie avec notre environnement."

Depuis 2018, 170 pays membres de l'OMS ont fait état de leur usage de la médecine traditionnelle ou complémentaire.

Seuls 124 ont cependant une législation pour encadrer le secteur et très peu ont mis en place une politique nationale en matière de médecine traditionnelle.