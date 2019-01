Omar el-Béchir face à la résistance de la rue

"Ce sont aux Soudanais et non pas aux puissances étrangères de prendre leur destin en main". Ainsi réagit l'Écrivain français Thomas Dietrich aux manifestations persistantes contre la vie chère et contre le président Omar el-Béchir, alors que l'Union africaine se réunit à Addis Abeba au sujet de la RDC. La contestation au Soudan a enregistré ce jeudi (17.01.) un appel à une marche vers le palais présidentiel, marche qui a été dispersée par la police. L'ampleur grandissante de la violence préoccupe les puissances internationales et l'ONU.

Tout a commencé en décembre en raison de la cherté de la vie et notamment du triplement du prix du pain qui gagne tout le pays. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le marasme économique. Les manifestations contre le pouvoir soudanais ont déjà fait des dizaines de morts.

Pour Thomas Dietrich, l'indépendance du Soudan du Sud a plongé le Soudan dans d'énormes difficultés.

