Nouvelles violences contre des migrants en Tunisie

En Tunisie, de nouvelles violences contre les étrangers ont éclaté mercredi dans le pays. Des migrants d’origine subsaharienne ont été pourchassés dans la ville de Sfax, située au centre du pays. A suite de la mort, dans la nuit de lundi, d’un homme de 41 ans à coup de poignard, certains habitants s’en sont pris aux migrants à coup de bâton et de sabre, près de quarante migrants, parmi lesquels, des femmes et des enfants, ont été blessés. Ces violences rappellent celles qui s’étaient déroulées au mois de mars en Tunisieet leur répétition inquiètent dans un pays qui est devenu le point de départ vers l’Europe pour beaucoup de migrants.



Lilia Rebai est la directrice du dialogue d’EuroMed Rights, une ONG qui vient en aide aux migrants en Tunisie. Elle met la responsabilité de cette situation sur les Etats européens qui souhaitent transférer la gestion des migrants sur la Tunisie alors que ce pays semble incapable de gérer ce problème. Elle est interrogée par par Vincent Niebédé.