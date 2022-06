La Cédéao de nouveau en sommet sur la Mali, la Guinée et le Burkina

Info Matin 07:00 h TU (03.06.2022)

Dans cette édition, le sommet de la Cédéao sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée prévu samedi (04.06) à Accra, au Ghana, les appels à la désescalade entre la RDC et le Rwanda qui se multiplient alors que des manifestations contre Kigali se poursuivent en RDC, les répercussions économiques du conflit ukrainien en Afrique et comment la guerre en Ukraine tend à éclipser les conflits du continent.