Au Nigeria, plus de 10 millions d'enfants privés d’école

Pas moins de 1 436 écoliers ont été enlevés dans le nord du Nigeria ces dernières années par des hommes armés. L’insécurité affecte donc l'éducation dans cette région où les adolescents et les enseignants se sentent en danger.

Hauwa privée d’école

Hauwa Salisu n’a que 14 ans mais elle a abandonné l’école il y a deux ans, depuis que des hommes armés ont attaqué son école. Dans sa localité, les enseignants et les élèves craignent d’être kidnappés ou tués. Les jeunes filles sont les plus vulnérables.

"Je viens du village Bakon Zabo. Avant, nous menions une vie normale comme n'importe qui. Ils ont d'abord attaqué les villages voisins avant le nôtre et déplacé beaucoup de personnes. Depuis il n'y a plus de paix et d'opportunité pour les autres enfants et moi d'aller à l'école parce qu’ils peuvent lancer une attaque à tout moment. Donc on ne peut pas étudier dans ces conditions. Nous luttons pour sauver nos vies et aussi nos enseignants ont arrêté de venir à l'école", a déploré Hauwa.

La peur d'être kidnappé a poussé des milliers d'écoliers à ne plus fréquenter l’école. Plus de 11.536 établissements dans sept États du nord du Nigéria ont été contraintes de fermer en raison de l'insurrection et environ 1 000 écoles ont même été endommagées ou détruites.

En 2014, le monde entier s'était ému de l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok. Plus de cent restent toujours portées disparues. Image : Audu Ali Marte/AFP/Getty Images

La peur des parents

Les parents découragent eux-mêmes leurs enfants d'aller à l'école. Certains amis de Hauwa sont toujours en captivité. Le rêve de la jeune écolière de devenir médecin s’est transformée en un mirage.

"Ils nous ont d'abord attaqués un matin alors que nous étions à l'école islamique, mais nous avons eu tous de la chance de nous être échappés. Ces attaques incessantes des bandits armés ont donné coup d’arrêt à mon éducation. Je ne peux plus aller à l'école et cela a tué mon rêve de devenir médecin. J’ai quitté mon village tout comme mes amis et camarades de classe. Certains ont été tués tandis que d'autres sont pris en otage."

Hauwa Salisu a compris l’importance de l’école, c'est pourquoi elle est déterminée à y retourner.

En février 2021, des hommes armés ont enlevé plus de 200 écolières dans l'État de Zamfara, dans le nord du pays, et il y a moins de deux semaines, 10 autres écolières ont été enlevées par des personnes encore non identifiées.

*Reportage de Shehu Salmanu.