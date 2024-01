Nigeria : des crimes sexuels "à grande échelle"...

Viols, séquestrations, avortements forcés, ce sont autant de crimes imputés au défunt pasteur TB Joshua dans l’enquête de la BBC. Les accusations d’abus qui auraient été commis dans un complexe secret de Lagos concerne une période qui s’étend sur près de 20 ans.

Des allégations infondées selon la synagogue Eglise de toutes les Nations qui rejette les conclusions de l'enquête qui présente plusieurs victimes et sources racontant comment le télévangéliste a abusé sexuellement et physiquement de ses fidèles.



"Il est mort et parti. Pourquoi toutes ces [accusations] après sa mort ? De mon point de vue, les preuves sont sans fondement et inutiles. À quel point ces endroits où ils ont été gardés pendant si longtemps et où personne n'a vu toutes ces choses jusqu'à sa mort sont-ils secrets ? Ce n'est qu'un chantage et cela n'aura pas d'impact négatif sur l'évangélisation au Nigeria parce que nous savons tous que les allégations sont sans fondement", dit Anthony membre de la communauté.

Jerry Edet, un autre membre de la synagogue Eglise de toutes les Nations de TB Joshua, défend aussi la réputation de son pasteur décédé.



"Ne jugez personne car vous allez être jugé vous-même.J'ai fait le tour de l'église de la synagogue, j'y ai même dormi et je ne sais pas d'où viennent toutes ces histoires. Pour moi, c'est peut-être une sorte de chantage de gens qui l'enviaient et étaient jaloux."

Le pasteur TB Joshua du Nigera est mort le 5 juin 2021 à l'âge de 57 ans Image : PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images

Mais selon Joseph Adeleke, un pasteur basé à Lagos, cette affaire aura forcément des répercussions sur la communauté évangélique.



"Les preuves continuent d’apparaître et cela entraînera de terribles revers pour l'institution. Cela va ébranler l’Église parce que tant de gens en ont déjà assez des allégations contre les pasteurs aujourd’hui. Car ce ne sont pas que de fausses allégations. C'est un coup dur pour l'Église et je pense qu'elle doit se lever et faire quelque chose à ce sujet", dit-il.

De nombreuses accusations

Le pasteur Adeleke rappelle que des allégations similaires avaient été formulées contre certains pasteurs dans le passé. En Afrique du Sud, où TB Joshua jouissait d'une grande renommée, Freeman Bhengu, coordinateur national du Front patriotique uni, une organisation de la société civile déplore le fait que ces accusations soient de plus en plus nombreuses.

"C'est quelque chose qui est courant en Afrique, notamment en Afrique du Sud, où nous avons eu des prédicateurs qui violent. Nous avons eu des prédicateurs qui ressuscitaient faussement des gens, des prédicateurs qui escroquaient l'argent de leurs fidèles. Cela en dit long sur nous en tant que Sud-Africains. Cela en dit long sur nous en tant qu'Africains. Nous sommes toujours faibles d'esprit. Nous sommes toujours captivés par des faux prophètes de l’argent facile, de la vie facile, de tout rapide et de la gratification instantanée. "

Historique de la synagogue Eglise de toutes les Nations

TB Joshua a fondé la synagogue Eglise de toutes les Nations (SCOAN) à Lagos, au Nigeria, en 1987. Son ministère s'est concentré sur la guérison par la foi, la délivrance et la prophétie. Il est devenu largement connu pour ses croisades télévisées et les prétendus miracles lors de ces réunions. De nombreux adeptes et participants ont affirmé avoir connu des guérisons et des délivrances miraculeuses grâce à ses prières.

Une femme non identifiée, la main levée, et d'autres membres de l'église Redeemed Christian Church of God Image : AP

Le ministère de TB Joshua avait déjà suscité critiques et interrogations par le passé, alors qu'il était encore vivant. Beaucoup ont souvent exprimé leurs inquiétudes quant à l'authenticité des miracles et des guérisons, tandis que certains l'ont accusé d'exploiter les personnes vulnérables.

En outre, la SCOAN a été confrontée à des problèmes juridiques après des accidents. Par exemple, en 2014, l’une des églises qui abritait des invités internationaux s’est effondrée, tuant au moins 116 personnes, dont beaucoup venaient d’Afrique du Sud. Une enquête locale a révélé que "l'église de TB Joshua était coupable de négligence criminelle". Cependant, aucune accusation n'a été portée contre le télévangéliste.

Suspension sur Youtube

En avril 2021, YouTube a suspendu la chaîne de TB Joshua après que le groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni, Open Democracy, a déposé une plainte contre certaines vidéos homophobes du prédicateur. Elles le montraient en train de prier pour "guérir "les homosexuels.

Au-delà de ces scandales, la SCOAN s'est aussi impliquée dans diverses activités caritatives, notamment en aidant les moins privilégiés, en participant à des distributions de bourses et en contribuant à des projets de développement communautaire. Le 5 juin 2021, TB Joshua est décédé subitement à l'âge de 57 ans.