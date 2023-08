Des avis partagés sur le Coup d'Etat au Niger

Le coup d’Etat au Niger préoccupe également la diaspora nigérienne en Allemagne et en Belgique. Elle est partagée entre une attitude prudente et un refus catégorique du putsch.

Pour Abdoul Aziz Yaye Habi, le Niger est à la fois loin et proche du quotidien des diasporas nigériennes en Europe : "Bien sûr, en tant que Nigérien, même si on habite à l'extérieur, on est proche, on se sent concerné par ce qui se passe dans notre pays.". Mais l'éloignement le prive d'une opinion claire au sujet du coup d'Etat au Niger : "Mais tant qu'on n'a pas tous les éléments en main, on ne peut pas se prononcer ou bien donner notre avis sur le coup d'Etat. On est très, très loin du pays. Tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, ici, c'est d'espérer et de prier pour que la paix revienne dans notre pays.", conclut-il. Abdoul Aziz Yaye Habi vit en Allemagne depuis 13 ans, il est secrétaire général de l'association des Nigériens à Berlin.

Des milliers de partisans du coup d'État militaire au Niger se sont rassemblés dans un stade de Niamey. Image : AFP

"Notre pays ne peut pas se développer en dehors de la démocratie."

D'autres ne s'expriment pas de manière aussi prudente. Boubacar Dan Zourmanie vit à Landen, en Belgique. Il a travaillé pour la communication du président Mohamed Bazoum. "Singulièrement, cette tentative de coup d'Etat n'a aucune raison d'avoir lieu au Niger, vu qu'il n'y a aucune tension sociale et que le pays est sorti des élections avec un président et des députés élus.

Il précise que pour lui, il s'agissait seulement d'une tentative de putsch. "On espère que le président Bazoum va reprendre sa place et d'ailleurs, il le faut parce que notre pays ne peut pas se développer en dehors de la démocratie."

Une inquiétude croissante pour la population nigérienne

Cependant, la condamnation du coup d'Etat militaire se fait avec réserve par des membres de la diaspora qui craignent pour leurs familles au Niger. Cette Nigérienne, préfère garder l'anonymat au micro de la DW : "Pour moi, ce n'était vraiment pas le moment propice pour un coup d'Etat. Pour moi, s'il y avait dû avoir un coup d'Etat, ce serait à Issoufou qu'il aurait fallu le faire. Bazoum, je pense qu'il a vraiment bien commencé. Et il ne récolte que les pots cassés de Issoufou.", dénonce-t-elle. Mahamadou Issoufou était l'ancien président du Niger de 2011 à 2021.

Le président légitime Mohamed Bazoum, a-t-il seulement récolté les pots cassés de l'ancien président Mahamadou Issoufou ? Image : Aboubacar Magagi

Mais au-delà des désaccords, ce qui rapproche les membres de la diaspora nigérienne en Europe, c'est l'attachement à leur pays. Pour une Nigérienne qui vit depuis cinq ans à Cologne en Allemagne, c'est "la patrie avant tout". Et elle ajoute : "Si vous demandez à chaque Nigérien, actuellement s'il compte rentrer au pays, la réponse sera : bien évidemment, c'est tout ce que je souhaite."

Un souhait fort à des milliers de kilomètres du Niger et une inquiétude croissante pour la population nigérienne. Les retraits d'argent sont limités par les banques, car le pays est en manque de liquidités en raison des sanctions de la Cédéao. Il devient aussi de plus en plus difficile pour la diaspora nigérienne en Europe d'envoyer de l'argent à leur famille.