Nicos Weg, un nouveau cours d’allemand gratuit de la DW

Nico a 22 ans. Il décide d’interrompre ses études et d’aller en Allemagne pour rendre visite à sa tante Yara. Mais, à peine arrivé à l’aéroport, il ne retrouve plus l’adresse de sa tante et doit donc se débrouiller tout seul... sans connaître un traître mot d’allemand.

Nicos Weg, l'allemand au quotidien

Apprendre le langage du quotidien

Le jeune homme n’a pas le choix : il doit surmonter une multitude de situations qu’il doit gérer en langue allemande. Les apprenants l’accompagnent dans ses aventures.

Tourné sous la forme d’un feuilleton télé, le cours d’apprentissage en ligne Nicos Weg, déjà couronné de nombreux prix, est désormais également disponible en français!

"Plus que jamais, nous souhaitons, en élargissant notre offre, donner la possibilité à encore plus de gens de joindre l’utile à l’agréable à la Maison" explique André Moeller, chef du département en charge des programmes de formation de la DW Akademie.

Nicos Weg... trouver les mots en toute circonstance

Un cours pour tous les niveaux

Destiné aussi bien aux débutants qu’au public de niveau avancé, ce cours en ligne transmet des connaissances de manière ludique mais réaliste, pour un public international.

D’ailleurs il a été traduit dans de nombreuses langues : l’arabe, le brésilien, l’anglais, le farsi, le russe, l’espagnol et désormais aussi le polonais et le français.

Un cours de langue plus moderne que ceux que vous avez peut-être déjà essayés

L’allemand en 228 leçons

Environ 6 heures de matériel vidéo avec 228 leçons et plusieurs milliers d’exercices interactifs sont mis à disposition gratuitement – dans un format évidemment compatible avec les smartphones et les tablettes.

La DW et ses millions d'internautes fidèles

Avec environ deux millions de personnes qui se rendent tous les mois sur notre site et plus de 20 millions de pages visitées, l’offre de la DW jouit d’une grande popularité dans toute sa diversité.

"Peu importe où ils se trouvent, nous proposons aux apprenants un accès rapide et simple à la langue Allemande", dit André Moeller.

Et ce n'est pas tout...

Outre le cours de base Nicos Weg, la DW produit également des bulletins d’informations didactiques et actualisés quotidiennement (dw.com/deutschaktuell).

Le Deutschtrainer est un outil multimédia (dw.com/deutschtrainer) qui permet aussi d’exercer vocabulaire quotidien et prononciation.

Retrouvez l’offre complète et gratuite de la DW pour les cours d’allemand ici.