Le Bayern recrute Nestory Irankunda

Le jeune attaquant Nestory Irankunda est censé rejoindre le Bayern Munich l'été prochain, a annoncé ce mardi le club champion d'Allemagne :

"Nestory Irankunda est extrêmement rapide, c'est un bon dribbleur, un finisseur qui sent bien le but" a déclaré Jochen Sauer, directeur de formation des jeunes. "Nous sommes convaincus de son potentiel et pensons qu'il franchira des paliers" a-t-il ajouté.

Des jeunes talents visés

L'arrivée de Nestory Irankunda au Bayern en provenance d'Adelaide United en Australie s'inscrit dans la lignée des transferts de jeunes joueurs à fort potentiels détectés par les recruteurs du Bayern à travers le monde.

C'est à l'instar du latéral canadien Alfonso Davies, d'origine libérienne recruté en juillet 2018 (17 ans) ou encore le Français Mathys Tel arrivé au Bayern à 18 ans.

Irankunda est né dans un camp de réfugiés en Tanzanie après que ses parents ont fui les combats dans leur pays d'origine, le Burundi. Il a déjà été convoqué en équipe A de l'Australie en mars dernier.

Marvin Ducksch rejoint la Mannschaft Image : Christof Koepsel/Getty Images

Ducksch rejoint la Mannschaft

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a fait appel pour la première fois à Janis Blaswich, le gardien du RB Leipzig et à Marvin Ducksch, l'attaquant du Werder Brême en vue de préparer les matchs amicaux contre la Turquie (samedi 18.11.2023) et l'Autriche (mardi 21.11.2023).

Marvin Ducksch sera associé à l'ancien joueur du Werder Brême Niclas Füllkrug, actuellement à Dortmund, pour renforcer le secteur offensif de la Mannschaft : "Nous devons partir de là où nous nous sommes arrêtés lors de notre tournée aux États-Unis où on a joué contre la USA Team et le Mexique et nous devons nous améliorer", a déclaré Niclas Füllkrug.