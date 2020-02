NBA : Hommage à Kobe Bryant et sa fille lors du prochain All Star Game

Les numéros 2 et 24 de Gianna et Kobe Bryant seront respectivement portés par l'équipe de LeBron James et celle de Giannis Antetokounmpo au prochain All-Star Game de Chicago le 16 février.

C'est ce qu'a annoncé officiellement la NBA, hier.

Du côté des Lakers, l'émotion est encore très grande.

Interrogé sur le deuil que lui et ses coéquipiers sont en train de vivre, Lebron James a expliqué que "tout le monde se soutenait mutuellement".

LeBron James avec Kobe Bryant en 2016

"On devient émotif ou on a des flashbacks de notre premier match à domicile après l'événement, nous sommes une fraternité et nous le comprenons. Nous nous soutenons donc pour traverser l'une des semaines les plus difficiles de nos vies et nous allons continuer à nous appuyer les uns sur les autres, quoi qu'il arrive", a déclaré le champion NBA 2016.

Violences sexuelles sur mineurs : le sport français dans la tourmente

Un scandale secoue depuis une semaine le sport français et pour cause, dans un livre publié aux éditions Plon, la patineuse multi-médaillée dans la discipline du couple, Sarah Abitbol, a révélé avoir été violée à 15 ans et plusieurs fois, par son entraîneur de l'époque Gilles Beyer.

Les faits datent d'entre 1990 et 1992.

Dans les colonnes du quotidien sportif l'Equipe, l'ancien entraîneur a aussi été accusé par une autre ancienne patineuse, Hélène Godard, d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, alors qu'elle avait 13 et 14 ans, à la fin des années 70.

Les deux femmes ont par ailleurs révélé avoir averti les instances du patinage français lors des faits sans obtenir aucun retour.

Depuis la publication de ses accusations, le ministère des sports français s'est saisi de l'affaire.

Hier, après un long entretien avec le président actuel de la fédération des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, la ministre Roxana Maracineanu a demandé sa démission.

"Didier Gailhaguet ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle", a déclaré la responsable politique qui a aussi annoncé une nouvelle enquête administrative sur la Fédération et son intention de saisir le procureur de la République pour obtenir une enquête pénale "sur les faits qui le justifient".