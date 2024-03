L'Allemagne assure face aux Pays-Bas

Menée à l'entame du match, l'Allemagne a frustré les Pays-Bas grâce à des buts de Mittelstädt et de Füllkrug (2-1).

Les Néerlandais avaient pourtant donné le ton après une erreur de la défense allemande : la passe de Mittelstädt, le défenseur de Stuttgart, à Jonathan Tah était trop courte. L'attaquant néerlandais Memphis Depay s'est interposé et a servi avec lucidité le buteur Veerman, au bout seulement de quatre minutes de jeu.

Mais la réaction allemande a été rapide. Sur un corner, Mittelstädt a marqué d'une frappe puissante du gauche sous la barre, à 17 mètres. Un but marqué à la 11e minute.

Les deux équipes se sont accrochées

Malgré de belles occasions des deux côtés, il a fallu attendre les dix dernières minutes pour qu'il y ait écart. Toujours sur un corner de Toni Kroos, l'attaquant de Dortmund Niklas Füllkrug a inscrit le deuxième but allemand - le 11è but de Niklas Füllkrug en 15 matchs internationaux.

La victoire allemande a finalement été arrachée aux Pays-Bas, grâce à un mental en béton, explique Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne :

Julian Nagelamsmann et son éuipe enchainent une deuxième victoire en deux matchs internationaux. Image : Christian Charisius/dpa/picture alliance

"C'était encore très confus au cours des dix dernières minutes mais nous voulions gagner. Les joueurs avaient un bon état d'esprit que je n'avais pas vu lors du match contre l'Autriche, et ça a payé, car nous avons pris plus de risques que nos adversaires."

Les résultats de la soirée

La France s'est imposée contre le Chili 3-2. Le Portugal a chuté sur la pelouse de Slovénie 2-0. L'Angleterre et la Belgique se sont neutralisées 2-2. Match nul aussi pour la rencontre qui opposait l'Espagne au Brésil 3-3.

En Afrique, pour terminer, la Côte d'Ivoire a créé la sensation en battant l'Uruguay 2-1, le Mali a battu le Nigeria 2-0, le Niger et le Burkina Faso se sont neutralisés 1-1, match nul entre le Togo et la Libye 1-1, et l'Egypte s'est inclinée face à la Croatie 4-2.