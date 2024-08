Mpox : causes, symptômes et prise en charge

Le comité d'urgence de l'OMS sur le mpox devrait se réunir "dès que possible" pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte face à cette épidémie.

Le point ici sur les causes, la transmission et les symptômes du mpox ou variole du singe et la prise en charge des malades.

Le mpox ou variole du singe, qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une maladie virale rare causée par le virus de la variole du singe qui appartient à la même famille que ceux de la variole humaine classique et de la variole de la vache.

Le virus, qui touche également les humains qui, en étant contaminés, tombent souvent malades, est surtout présent chez les rongeurs et affecte assez rarement les singes, contrairement à ce qu'indique son nom.

Comment se fait la transmission ?

Le mpox se transmet de différentes manières:

- De l'animal à l'homme : dans les régions endémiques, c'est en mangeant la viande des animaux infectés crus ou ayant été mal cuits ou en ayant été en contact avec leurs excréments que les hommes sont infectés.

- De l'homme à l'homme : plutôt rare, cette forme de transmission n'est possible qu'en cas de contact étroit entre les individus par des gouttelettes respirées dans l'air ou des gouttelettes de salive. Il n'est pas encore confirmé que la variole du singe peut se propager par l'intermédiaire du sperme ou des sécrétions vaginales, mais c'est une possibilité qui n'est pas écartée.

Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est infecté, des pustules se forment sur la peau et contiennent une grande quantité de virus qui peut pénétrer dans l'organisme à travers les lésions de la peau.

Le virus peut ainsi se transmettre par l'intermédiaire de vêtements, draps, serviettes ou autres objets, comme de la vaisselle, et les smartphones qui ont été en contact avec une personne infectée.

Quand on est infecté, des pustules se forment sur la peau et contiennent une grande quantité de virus Image : Arlette Bashizi /REUTERS

La contamination se fait via les muqueuses des yeux, de la bouche, du nez, des organes génitaux ou de l'anus ou encore les voies respiratoires. Les femmes enceintes peuvent transmettre le virus à leur fœtus par l'intermédiaire du placenta ou par contact cutané au moment de l'accouchement ou après celui-ci.

Les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ont un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.

Quels sont les symptômes auxquels il faut faire attention ?

Les symptômes du mpox sont similaires à ceux de la variole humaine. Il s'agit de la fièvre, des maux de tête et de dos, des douleurs musculaires et d'un gonflement des ganglions. Il y a également des éruptions cutanées sous la forme de taches voire de pustules, qui finissent par former une croûte qui tombe.

Les pustules touchent surtout le visage, les paumes et la plante des pieds et, dans certains cas, la bouche, les organes génitaux, l'anus et les yeux. En général, les symptômes apparaissent 5 à 21 jours après la contamination et persistent de deux à quatre semaines.

Tant qu'une personne a des symptômes, elle reste contagieuse.

Comment se fait la prise en charge des malades ?

La prise en charge commence généralement par l'isolement une fois le diagnostic posé. Une mise en quarantaine qui permet d'éviter que le malade contamine d'autres personnes. Le traitement est souvent symptomatique, il s'agit de stopper la fièvre et de calmer les démangeaisons.Les médicaments antiviraux et les immunoglobulines sont prescrits pour les personnes les plus fragiles.

Il est déconseillé de se gratter les lésions pour ne pas se réinoculer le virus et il est interdit d'utiliser des anti-inflammatoires qui pourraient provoquer des formes graves.

En quoi consiste la prévention ?

Toute personne atteinte de mpox doit porter jusqu'à guérison un masque chirurgical dès qu'elle est en présence d'une autre personne et des gants lorsqu'elle touche des objets partagés avec d'autres personnes. Il est également recommandé d'appliquer les gestes barrières, et en particulier le lavage des mains qui doit être très fréquent.

Pour prévenir le mpox, une vaccination est également proposée aux personnes aux contacts à risque, ainsi qu'aux professionnels de santé.