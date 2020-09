Moussa Traoré, l'homme du premier coup d'Etat au Mali

Info Matin (16.09.2020)

Dans l'actu: la Cédéao qui oppose une fin de non-recevoir à la junte militaire au pouvoir au Mali. L'organisation exige un président et premier ministre civil. Moussa Traoré, ancien président malien, mort à l'âge de 84 ans. Colère de l'opposition en Côte d'Ivoire après les invalidations des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Et puis verdict attendu dans l'affaire Lamine Diack.