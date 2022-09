Moscou annonce l'annexion illégale de quatre régions d'Ukraine

C’est sous les ors de la grande salle Saint-George du Kremlin, devant un parterre de députés, de sénateurs et d’homme forts du régime russe que Vladimir Poutine a officialisé l’annexion des quatre régions ukrainiennes, dans le non-respect du droit international.

"Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a déclaré le président russe, qui a légitimé ce rattachement de plus de 15% du territoire ukrainien par le droit des peuples à l’autodétermination.

Il a ainsi rappelé les résultats des référendums organisés par les autorités russes. Des référendums qui n’en avaient toutefois que le nom, sans transparence aucune, sans expression libre et organisés par la force.

Volodymyr Zelensky se dit prêt à dialoguer avec Moscou, mais pas tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir

Inversion de la réalité

Tout au long de son discours, Vladimir Poutine aura inversé la réalité, transformant une guerre de conquête en une guerre de défense de territoires qui seraient désormais russes.

Selon lui, "l’Occident ne nous souhaite pas la liberté, ils veulent nous voir comme une colonie. Ils ne veulent pas d'une coopération d'égal à égal, mais nous voler. Ils ne veulent pas nous voir comme une société libre, mais comme une foule d'esclaves sans âme."

Renversement de culpabilité, inversion des rôles, l’agresseur devient l’agressé. Vladimir Poutine a notamment accusé les Etats-Unis, désigné comme l’ennemi des Russes. Il a appelé Kiev à déposer les armes, toujours sous les applaudissements de la salle. Puis les quatre dirigeants des régions ukrainiennes ont signé les proclamations d’annexion.

Vladimir Poutine a désigné quatre dirigeants pour les quatre territoires "annexés"

Réactions internationales

L'Ukraine a notamment réagi en déposant sa demande d'adhésion accélérée à l'Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété qu'il ne négociera pas avec Vladimir Poutine.

Ces annexions contraires au droit international ne seront pas reconnues par l’Union européenne et les pays du G7. Les Etats-Unis ont adopté de nouvelles sanctions contre Moscou.

Enfin, le Conseil de sécurité de l'Onu doit voter sur un texte déclarant l’invalidité des référendums d’annexion. Mais avec le droit de veto dont dispose la Russie, cette résolution n’a aucune chance d’être adoptée, pendant que les festivités se poursuivent ce soir sur la Place rouge de Moscou.