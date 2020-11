Mort de Maradona: les stars du football africain lui rendent hommage

Les grands noms du football sur le continent se sont exprimés à travers les réseaux sociaux. Des photos avec la légende du football, Diego Maradona ont été postées sur les comptes twitter ou Instagram.

"Mon idole est mort", regrette l’Ivoirien Didier Drogba sur twitter. L’ancien attaquant de FC Chelsea estime que Maradona a suscité en lui la passion du football. Son compatriote Yaya Touré a lui aussi exprimé sa compassion suite à la mort de Diego Armando Maradona.

Même sentiment exprimé par le Camerounais Samuel Eto’o. "Bon repos patron", indique pour sa part l’ancien buteur du FC Barcelone, à l’image de l’Argentin Maradona qui a également porté le maillot catalan dans les années 1980.

La FECA foot, la Fédération camerounaise de football à quant à elle posté sur twitter la vidéo du match d’ouverture du Mondial 1990 en Italie, une rencontre que le Cameroun a gagné 1-0 contre l’Argentine de Diego Maradona.

Des hommages fusent de partout

Et au-delà de l’Afrique, en Amérique latine surtout le peuple entier est chagriné par le décès de Maradona. Le président vénézuélien a exprimé mercredi son admiration à celui qu’il appelle "le garçon d’or":

Le président vénézuélien Nicolas Maduro (à gauche) et Diego Maradona (à droite)

"Le géant, le grand, le" Pelusa ", le garçon d'or de l'Amérique, le garçon du peuple est parti. Diego Armando Maradona, le Diego du peuple, le Diego des enfants, l'éternel Diego. Nous étions ensemble dernièrement ici, dans cette maison, la résidence présidentielle. Il nous a toujours rendu visite, ainsi, comme toujours, il le faisait même en privé, pour ratifier sa fidélité , son amitié incassable, comme il m'a toujours dit: "Je ne te trahirai jamais, Nicolás'', m'a-t-il dit en privé et en public“.

Mais pas que des louanges

"Maradona était doté de grandeur, mais pas d’esprit sportif." La déclaration de Peter Shilton, le gardien emblématique de l’Angleterre victime de la célèbre "main de Dieu". Un but marqué volontairement avec la main, contre l'Angleterre par l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 1986 par Maradonna !

Le but de Maradona en quart de finale contre l'Angleterre (Mondial 1986)

"L’attaquant argentin était le plus grand joueur que j’ai jamais affronté", a affirmé Shilton mercredi à l’annonce de la mort de Diego.

Mais il déplore que Maradona n’a jamais, admis qu’il a triché et qu’il aurait dû s’en excuser. Son expression "main de Dieu" ce n’était pas juste conclut le gardien anglais .

Le Bayern Munich qualifié

Les Bavarois ont battu 3-1 le RB Salzbourg. Avec 12 points sur 12 possibles, le Bayern est qualifié pour les 8es de finale avant les deux dernières journées de la phase des poules .

Une 15e victoire d’affilé en Ligue des champions pour le club bavarois qui réalise un parcours historique en cette compétition. Parmi les buteurs bavarois, Robert Lewandowski. Le Polonais a marqué le premier but du Bayern, et a égalé le record de 71 buts détenu par l’Espagnol Raul et il est 3e au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions.