Le Mondial U20 n'aura pas lieu en Indonésie

La Fifa n'a pas encore donné des explications à sa décision annoncée mercredi au terme d'une réunion d'urgence tenue entre Gianni Infantino, président de la FIFA et Erick Thohir responsable du football indonésien. Thohir avait en effet lié cette décision à des propos du gouverneur de Bali (ville hôte de la sélection israélienne).

Wayan Koster s'est en effet opposé à la présence d'Israël sur son territoire, alors que Tel Aviv et Jakarta n'entretiennent aucune relation diplomatique. L'Indonésie soutient la cause palestinienne. Il faut également dire que la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui rassemble 24 équipes, aura lieu du 20 mai au 11 juin. Israël est qualifié pour la première fois à cette compétition.

Le Bénin va porter plainte contre le Rwanda

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) s’est achevée ce mercredi avec l’opposition entre le Rwanda et le Bénin. Les deux équipes se sont séparées sur un score d'un but partout (1-1).

Mais le Bénin annonce qu'il va déposer plainte contre le Rwanda. Le Rwanda est en effet accusé d'avoir aligné un joueur ce mercredi qui aurait dû être suspendu en raison d'un cumul de cartons jaunes.

Le milieu de terrain rwandais Kevin Muhire qui évolue au Rayon Sport a écopé de deux cartons jaunes synonyme de suspension estime le sélectionneur des Guépards Gernot Rohr : "Deux cartons jaunes dans deux matches différents, le joueur est suspendu au match suivant, ce que la CAF n'a pas fait", a fait savoir le technicien Franco-allemand.

Au terme de la 4e journée, le Rwanda est 3e dans le groupe L avec 3 points suivi du Bénin 2 points. Un groupe que domine le Sénégal avec 12 points sur 12 possibles, le Sénégal est d'ores et déjà qualifié pour la CAN 2023.

Le Mozambique est pour sa part deuxième avec 4 points. Outre la Côte d’Ivoire pays organisateur, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, l’Algérie, la Tunisie et l’Afrique du Sud ont obtenu leurs billets pour la phase finale de la compétition prévue en janvier 2024.