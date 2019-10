Mondial de Rugby : l'Afrique du Sud en finale

Dimanche, l'Afrique du Sud s'est qualifiée de justesse pour la finale du Mondial de rugby 2019 en battant le Pays de Galles (19-16).

Au terme d'un match âpre et fermé, c'est la solidité défensive des Springboks qui a fait la différence.

Après le match, en conférence de presse, le capitaine Siya Kolisi a tenu à rendre hommage à l'entraîneur sud-africain Rassie Erasmus.

Selon lui, le parcours sérieux des Springboks n'aurait pas été possible il y a un an, avant l'arrivée du technicien sur le banc de touche.

"Dès qu'il est venu, il a clairement dit que les Springboks étaient la chose la plus importante, alors que dans le passé je pense que la plupart d'entre nous avons essayé de construire notre identité de manière individuelle, par les médias sociaux et ce genre de choses. Il nous a juste ramenés sur terre, et nous a dit de bien jouer en premier et que le reste viendrait en suite", a déclaré Siya Kolisi.

Siya Kolisi, l'un des fers de lance des Springboks.

Rassie Erasmus qui est, par ailleurs, très superstisieux. Depuis le début de la compétition, il porte la même chemise blanche et n'en changera que si les Boxs perdent.

Afrique du Sud - Angleterre en finale

En finale, les Springboks affronteront les Anglais vainqueur avec la manière de la Nouvelle Zélande.

Le XV de la Rose est venu à bout des All Backs (19-7) à la suite d'une performance jugée historique.

"Le match de leurs vies" a même titré le quotidien britannique The Independent au lendemain de la victoire anglaise.

En battant les All Blacks, Owen Farrell et l'Angleterre ont réalisé un véritable exploit.

Les All Blacks étaient doubles tenants du titre et sont considérés comme la meilleure équipe de l'histoire du rugby.

La finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, qui aura lieu samedi à Tokyo, sera donc un remake de celle de 2007.

L'Afrique du Sud l'avait alors emporté pour soulever sa deuxième Coupe du monde, après celle de 1995, mais cette année, c'est bien l'Angleterre qui sera favorite.