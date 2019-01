Mondial de handball-2019: l'Allemagne s'impose en ouverture

C’est parti pour la Coupe du monde de handball qui se déroule du 10 au 27 janvier au Danemark et en Allemagne. Trois pays africains prennent part à cette compétition: la Tunisie est logée dans le groupe C, l’Egypte et l’Angola sont dans le groupe D. Mais les trois sélections représentant le continent africain entrent en lice aujourd’hui. La Tunisie affronte la Norvège, l’Egypte se mesure à la Suède et l’Angola joue contre le Qatar.

L'Allemagne remporte face à la Corée unifiée

La sélection allemande de handball s’est tranquillement imposée 30 contre 19 à l’équipe coréenne unifiée. Bob Hanning, vice-président de la fédération allemande de handball s'en réjouit :

"C’est bien, nous avons l’impression que le Championnat du monde commence vraiment maintenant. Les joueurs ont dit dans le vestiaire, pourquoi ne pas faire venir l’équipe coréenne et commencer le tournoi tout de suite? Nous étions tous impatients de commencer."

Le Danemark n’a pas fait de détails

Les Danois se sont imposés 39 contre 16 face aux Chiliens,ce qui place le Danemark et l’Allemagne provisoirement en tête de leurs poules avec 2 points d’avance.

Vingt quatre équipes regroupées dans quatre poules participent à ce mondial masculin de handball. Cette compétition se déroule en deux phases, c'est-à-dire la phase éliminatoire, du 10 au 17 janvier, et le tour principal qui fait office des demi-finales se déroule jusqu’au 25 janvier. Il concerne les deux premiers qualifiés de chacun des quatre groupes. Les matches pour la 3e place et la grande finale se joueront le 27 janvier à Herning au Danemark.