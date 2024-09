Mondial 2026 : le Brésil stagne aux éliminatoires

Le Brésil est le seul pays à avoir été sacré champion du monde à cinq reprises. Mais les Brésiliens sont dans la tourmente dans les éliminatoires au Mondial 2026 dans la zone Amérique latine.

Malgré ses jeunes talents, le Brésil s'est incliné face au Paraguay (1-0). Une quatrième défaite en huit matchs des éliminatoires. Avec 10 points (trois victoires, un nul et quatre défaites en huit matchs), le Brésil est en cinquième position.

Le quintuple champion du monde est bien loin de l'Uruguay et la Colombie respectivement deuxième et troisième au classement, ou encore l'Argentine leader avec 18 points.

Une contreperformance inédite dans l'histoire de la sélection brésilienne, la seule à avoir participé à toutes les 22 éditions de la Coupe du monde :

Le sélectionneur brésilien Dorival Junior en juillet dernier lors du match entre le Brésil et l'Uruguay. Image : ROBYN BECK/AFP

"Nous devons travailler beaucoup plus pour atteindre le niveau que nous voulons tous à tout prix. Ce n'est pas simple, c'est un travail difficile, mais nous devons intensifier nos efforts pour pouvoir rapidement trouver ce chemin " a déclaré Dorival Junior, sélectionneur du Brésil.

L'affluence dans les stades européens

Selon le dernier rapport de l'UEFA, seize clubs européens ont franchi la barre du million de spectateurs lors des matchs de championnat.

La Premier League en Angleterre est en tête avec six clubs, la Bundesliga le championnat allemand et la Liga en Espagne en comptent trois. Deux pour le championnat italien et la Ligue 1 en France et le championnat écossais compte un club ayant atteint un million de spectateurs.

Et le Borussia Dortmund est en tête avec plus de 80.000 spectateurs en moyenne selon l'Instance européenne de gestion du football, l’UEFA.