Mondial 2022 : l'afflux des supporters au Qatar

Près de 1,3 million de supporters se rendront au Qatar pour suivre le Mondial 2022 . C'est ce qu'assure Al-Khater, l'un des organisateurs. Cela représente la moitié de la population actuelle de l'émirat. L'accueil de ce flux des supporters est donc un défi pour les organisateurs du Mondial :

"Nous avons pour l'instant seulement un peu plus de 100 000 chambres disponibles à ce jour pour les fans", a d'abord annoncé Al-Khater avant d'admettre que la situation pourrait beaucoup plus se faire sentir au fur du temps : "Nous serons sous pression jusqu'au début du premier match. C'est normal et c'est aussi l'enjeu de ce tournoi, mais nous sommes prêts."

Le supporters qataris

Les billets aux prix abordables

La vente des billets pour la Coupe du monde a débuté en janvier dernier, avec des prix qui commencent à moins de 61 euros. Cela represente environ un tiers de moins que les billets du Mondial 2018 en Russie : "Tous ceux qui souhaitent venir au Qatar pendant la Coupe du monde doivent obtenir le pass à destination des supporters et pour l'obtenir, vous devez avoir un billet de match ou un billet de match et un hébergement. Certains d'entre eux n'auront pas besoin de logement s'ils sont herbergés par des proches ou des amis ou s'ils sont en excursion d'une journée", a rappelé Al-Khater

Al-Khater qui fait partie des organisateurs du Mondial a également prévenu que, pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la majorité des fans ne viendraient pas d'Europe ou d'Amérique du Sud : "Si nous considérons le top 5 des réservations de chambres, nous avons les États-Unis en premier, le Mexique, puis le Royaume-Uni, puis l'Argentine et l'Inde. Pour ce qui est des ressortissants de pays du Golfe, il y a l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman, Bahreïn, les Émirats arabes unis."

Cette 22e édition édition de la Coupe du monde se tiendra au mois de novembre et sera la première à avoir lieu en cette période de l'année et au Moyen-Orient.

