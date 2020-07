Moïse Katumbi dit continuer la mobilisation

Info Matin 07h TU(14.07.2020)

Au sommaire : l’ouverture à la CPI ce mardi du procès d’un jihadiste accusé d’avoir participé à la destruction de mausolées à Tombouctou, de viol et d’esclavage sexuel. Et on parlera aussi de la crise politique qui secoue le Mali en ce moment. En RDC, l’opposant Moise Katumbi s’exprime sur le report hier de sa manifestation à Lubumbashi...