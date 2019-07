"Mesut Özil avait l’air absolument terrifié..." Azuka Alintah

L’incident s’est produit à Platts Lane, dans le nord de Londres, peu avant 16h GMT selon la police. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Sead Kolasinac près d’un véhicule affrontant des assaillants.

Et selon un témois, ces derniers portaient des casues et étaient armés de couteaux

"Özil avait l’air aboslument terrifié, comme n’importe qui l’aurait été après avoir été pourchassé par des hommes munis de couteaux" a déclaré un témoin Azuka Alintah, cité par The Sun.

Et d’ajouter : "Je l’ai vu disüparaitre dans le restaurant avec les motards à ses trousses. C’était effrayant".

Il faut rappeler que 285 personnes ont été tuées par arme blanche entre avril 2017 et mars 2018 en Angleterre et au pays de Galles, selon l’Office des statistiques nationales en Angleterre.

Les joueurs zimbabwéens contre l'Egypte (CAN 2019)

Sunday Chidzambga jette l'éponge

Avec un bilan décevant lors de la dernière CAN en Egypte: 1 point, 1 but marqué et 6 encaissés, le sélectionneur du Zimbabwe a démissionné.

La décision a été officialisée mercredi par la Fédération de football au Zimbabwe.

"C’est avec un sentiment de regret que nous avons reçu cette démission, car nous sommes dans un moment précaire où le pays a besoin de lui" indique le communiqué de la Fédération.

Justement, Sunday Chidzambga a démissionné à quelques jours seulement du match des éliminatoires du CHAN 2020, le Championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux.

Sunday Chidzambga rejoint le Français Hervé Renard qui a récemment démissionné pour la même raison à la tête des Lions de l’Atlas au Maroc.

Mais six autres ont été remerciés, reprochés toujours des mauvaises préstations lors de la CAN en Egypte.

C’est entre autres, l’Argentin Javier Aguirre, qui a été chassé de l’Egypte. Le Français Sébastien Desarbe, a été poussé à la sortie aussi en Ouganda, le Belge Paul Put a été écarté en Guinée,

Les Néerlandais Clarence Seedorf et Patrick Kluivert au Cameroun. Les Portugais Paulo Duarte (Burkina Faso) et Abel Xavier (Mozambique ) ont été aussi récemment remerciés pour n’avoir pas aidé leurs sélections à se qualifier à la CAN 2019.

Le derby de Madrid

Saul Niguez (Atlético Madrid) face à Axel Witsel (Dortmund)

Dans le tournoi de presaison, l’International champions cup, les deux clubs madrilènes se croisent demain à Metlife stadium de New York.

le Real Madrid affronte son voisin l'Atletico Madrid. Deux des meilleures équipes du championnat espagnol , la Liga et habituées a se rencontrer régulièrement:

"C’est un derby, pour nous c’est important. C’est vrai que c’est un match amical , mais il nous permet de nous préparer pour le premier match de la saison, c’est ce qui est vraiment important. Mais pour le match de demain, nous allons joueur comme si c’était un match de la Liga, comme si c’était une finale. Parce que chaque match que vous faites sous le maillot de l’Atlético vous donne une identité partout et pour tout." a indiqué le milieu de terrain de l’Atlético, Saul Niguez.