Mercato : Erling Haaland choisit Dortmund !

Le BvB a déboursé 20 millions d'euros (le montant de sa clause libératoire) pour s'assurer les services du joueur du RB Salzbourg.

C'est en acceptant les exigences salariales assez élevées de Haaland que le Borussia Dortmund a remporté la course.

Le RB Leipzig, club lié au RB Salzbourg par le même propriétaire, a longtemps tenu la corde mais n'a pas souhaité aller au-delà de 5M d'euros de salaire annuel.

Selon la presse allemande, Haaland en touchera environ huit au sein de son nouveau club.

Cette nouvelle recrue renforce donc le Borussia Dortmund dans un secteur où il pêchait notamment en raison des blessures à répétition de Paco Alcacer.

Erling Haaland sous les couleurs du RB Salzbourg

Haaland, qui a marqué les esprits lors de ce début de saison en inscrivant (entre autres) huit buts en Ligue des Champions en seulement six matchs, semble être la recrue idéale pour le BvB.

En tout cas, Jesse Marsch, son ancien entraîneur au RB Salzbourg, estime que le jeune homme n'a aucune limite de progression.

"Je pense qu'il est encore si jeune. Mais s'il garde cette mentalité et reste concentré, ce qui est je pense plus facile car qu'il a un père qui joue au football, s'il garde cette mentalité, je pense qu'il n'a pas de limites", déclarait-il il y a quelques semaines en conférence de presse.

Erling Haaland retrouvera ses nouveaux coéquipiers du Borussia Dortmund lors de la reprise de l'entraînement le 3 janvier, à Marbella lors du traditionnel stage hivernal du club en Espagne.

Premier League : Liverpool ne flanche pas

Jürgen Klopp

Les Reds de Liverpool continuent leur sans-faute.

18ème victoire de la saison pour eux, cette fois-ci face aux Wolves de Wolverhampton 1-0.

C'est Sadio Mané qui a insrit le but de la victoire à la 42ème minute de jeu.

Grâce à cette victoire, Liverpool reste en tête du championnat avec 13 points d'avance sur Leicester, et ce avec un match en moins.

Derrière Liverpool, la deuxième place est toujours occupée par Leicester.

Le champion d'Angleterre 2016 s'est imposé 2-1 face à West Ham samedi après-midi. Les Foxes ont toujours un point d'avance sur Manchester City.

Les Citizens qui ont gagné 2-0 face à Sheffield United grâce à des buts de Sergio Aguero et Kevin De Bruyne.

Une nouvelle victoire symbolique pour Pep Guardiola.

En effet, l'entraîneur espagnol a remporté sa 100e victoire en Premier League. Avec un bilan de 100 victoires, 17 nuls et 17 défaites en 134 matches, le Catalan dépasse un certain José Mourinho qui avait attendu sa 142e rencontre avant d'atteindre la barre symbolique des 100.

Derby de Londres : Chelsea renverse Arsenal

Frank Lampard

Victoire 2-1 pour les hommes de Frank Lampard dans le derby nord-sud de la capitale britannique.

Arsenal a pourtant mené une grande partie de la rencontre suite à une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang à la 13ème minute mais Chelsea, bien aidé par un Bernd Leno pas franchement en réussite, est revenu dans le dernier quart d'heure grâce à des buts de Jorginho et Tammy Abraham.

Chelsea reste donc 4ème.

Dans les autres résultats, on note le match nul entre Norwich et Tottenham 2-2 et la victoire de Manchester United face à Burnley 2-0 grâce au duo Anthony Martial / Marcus Rashford, auteurs d'un but chacun dans cette rencontre.

Old Firm : les Rangers se rebiffent

Cela faisait tout simplement neuf ans que les Rangers n'avaient pas battu leurs éternels ennemis sur leur pelouse lors du bouillant derby écossais.

Une victoire 2-1 pour les hommes de Steven Gerrard qui, en plus d'avoir une portée symbolique, les relance complètement dans la course au titre.

Les Rangers n'ont plus que deux points de retard sur le Celtic, vainqueur des huit derniers titres du championnat écossais.

Ligue des Champions de la CAF : résultats

Dans la poule A, le TP Mazembe a tenu en échec le Primero de Agosto 1-1 et reste donc en tête devant le Zamalek, lui aussi auteur d'un match nul 1-1 contre le ZESCO United .

Dans le groupe B, c'est maintenant très serré puisqu'en battant l'Etoile du Sahel, Al Hilal est revenu à hauteur des Tunisiens mais aussi d'Al Ahly vainqueur 2-0 du Football Club Platinum. Les trois clubs sont maintenant à 6 points.

Dans la poule C, celle du finaliste de la saison passée, le Wydad Casablanca, ce sont les Mamelodi Sundowns qui sont leaders suite à leur victoire 1-0 sur l'USM Alger. Les Marocains, vainqueurs tranquilles du Petro Luanda 4-1, sont eux 2èmes pour le moment.

Enfin dans le groupe D, le tenant du titre, l'Espérance de Tunis reste en tête et ce malgré son match nul à domicile 0-0 face à l'AS Vita Club. Les Tunisiens comptent un point d'avance sur le Raja Casablanca, vainqueur de la JS Kabylie 2-0.

Coupe de la confédération : résultats

Dans le groupe A, le FC Pyramids continue son sans-faute suite à sa victoire 2-1 sur un autre club egyptien, Al-Masry, qui occupe donc la 2éme position.

Dans le groupe B, la RS Berkane a facilement dominé le DCMP 3-0 et prend donc trois points d'avance sur les Congolais au classement. Dans le même temps l'ESAE FC et le Zanaco FC n'ont pas pu faire mieux que 0-0.

Dans la poule C, Horoya vainqueur 1-0 de Djoliba conserve la tête avec 7 points.

Enfin dans la poule D, malgré son nul 1-1 face à San-Pédro, l'Hassania Agadir reste premier devant le Paradou AC qui a battu Enyimba 1-0.