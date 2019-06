Mauritanie: les troubles frontaliers avec le Sénégal au coeur de la campagne présidentielle

Quand la Mauritanie expulsait ses ressortissants noirs

En 1989, des dizaines de milliers de Négro-Mauritaniens ont été expulsés vers le Sénégal et le Mali, suite à un incident entre Peulhs et Soninkés. Trente ans plus tard, Aldiouma Cissokho et d'autres continuent de réclamer leur droit à rentrer chez eux.