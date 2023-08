"I have a dream", un discours historique il y a 60 ans

"Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve ! […]

Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, […],les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve ! [...]"

Cet extrait du discours prononcé il y a 60 ans par le pasteur Martin Luther King à Washington résonne encore avec force aujourd’hui.

"Je fais aujourd’hui un rêve"…

Ce discours est l’un des moments forts d’une marche organisée le 28 août 1963 pour réclamer l’égalité des droits pour les personnes à la peau noire, aux Etats-Unis, pays où la ségrégation raciale était toujours en vigueur.

Les mots choisis alors par Martin Luther King étaient un mélange d’allusions bibliques et de citations aux accents patriotiques. Grâce à l’habileté rhétorique du pasteur, ses paroles ont réussi à frapper l’imaginaire et le cœur des plus de 250.000 personnes rassemblées ce jour-là devant les marches du mémorial dédié à Lincoln et, plus largement, en Amérique et dans le reste du monde.

"1963-2023 : Continuer le rêve" Image : Mostafa Bassim/AA/picture alliance

Mais après ce discours retentissant, Martin Luther King a été placé sous étroite surveillance du FBI qui voyait en lui un potentiel agitateur.

Toujours un écho dans le présent

60 ans plus tard, ce discours figure désormais dans les programmes scolaires de nombreux pays, et il a fait l’objet de recherches universitaires, de documentaires.

Depuis le début de cette année 2023, la ville de Boston, où Martin Luther King a étudié la théologie et rencontré sa future épouse Coretta Scott, lui rend désormais hommage sous la forme d’une sculpture de bronze haute de six mètres. Il s’agit du plus grand monument consacré aux luttes pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Le "I have a dream" de Martin Luther King est désormais un morceau de pop-culture. De nombreux artistes l’ont samplé dans des chansons. Comme les rappeurs allemands du collectiv Hoodblaq ou encore Bakermat :