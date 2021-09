Martin Fayulu : "Tshisekedi veut instaurer la dictature en RDC"

Pour Martin Fayulu, membre de cette plateforme de l’opposition congolaise, le pouvoir en place en RDC cherche à les museler. Il fait savoir que la marche aura lieu et dénonce une tentative d’élimination des membres de sa plateforme. Un entretien mené par Wendy Bashi.

Écouter l'audio 02:12 "On a peur de nous.” (Martin Fayulu)

Martin Fayulu: Monsieur Félix Tshisekedi veut instaurer la dictature dans ce pays. Pour lui, les élections à venir sont un danger parce qu’il sait qu’il n’est pas légitime. Il ne peut pas gérer convenablement le pays. Il lui faut donc chercher des subterfuges pour lui permettre de demeurer le plus longtemps possible au pouvoir.

Ce qu’il est entrain de faire, c’est de s’assurer qu’il dirige et contrôle tous les pans des institutions de la République qui concernent les élections. Aujourd’hui, il veut être sûr d’avoir avec lui la personne qui va publier les résultats partiels, les premiers résultats des élections et cela passe par le contrôle de la Commission électorale nationale indépendante.

>>> Lire aussi : RDC : Fayulu pour des élections anticipées dès 2022

A chaque fois que nous organisons des manifestations, Monsieur Félix Tshisekedi trouve le moyen de nous contraindre à ne pas les organiser. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a convoqué une réunion samedi dernier au cours de laquelle il a décrété des axes pour les manifestations et une zone neutre.

DW: Le gouverneur a en effet fixé une zone neutre et il l’a redit aujourd'hui, après votre conférence de presse, qu'il va falloir respecter cette zone neutre ou alors introduire une demande afin de pouvoir manifester le 29 septembre. Que lui répondez-vous?

Martin Fayulu: Nous avons écrit pour lui dire que ce n’est pas possible. Cette mesure est illégale, elle n'est soutenue par aucun texte légal.

Nous comprenons qu’on veut nous museler, on a peur de nous. Ce n’est pas cela la démocratie. Et nous avons dit à Monsieur Tshisekedi et à Mr. Ngobila, le gouverneur de la ville, qu’ils ne peuvent pas compter sur nous pour accepter des ordres manifestement illégaux.

DW: En parlant de manifestation, la dernière, c'était celle du 15 septembre. Elle a été fortement réprimée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des garanties que vous n'allez pas subir la même chose ?

Martin Fayulu: Mais comme ils viennent de les confirmer, c'est qu'ils ont un programme et un plan. Ils veulent éliminer certains leaders et cadres de notre regroupement Lamuka.

>>> Lire aussi : Des opposants réprimés ce mercredi à Kinshasa