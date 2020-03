Sport

Manuel Neuer règne sur l'Europe depuis 9 ans

Manuel Neuer est le gardien ayant enregistré le plus de clean-sheet en Europe depuis la saison 2012-2012 selon l'indicateur Opta. L'Italien Gianluigi Boffon est le second et Thibaut Courtois ferme la marche du podium.

Manuel Neuer en action contre la France en coupe du monde 2014