Manuel Neuer annonce sa retraite internationale

Le gardien de but Manuel Neuer avait débuté sa carrière lors de la saison 2005 et 2006 avec les espoirs de la sélection allemande. Il avait à peine 20 ans et portait le maillot de Schalke 04.

Trois ans après il a fait son premier pas en équipe nationale senior le 2 juin 2008, lors du match amical que la Mannschaft a remporté contre les Emirats arabes-unis 7-2.

Le natif de Gelsenkirchen s'est véritablement révélé lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Une compétition durant laquelle Manuel Neuer a incontestablement convaincu comme gardien titulaire de la sélection allemande.

Il a depuis porté les gants de la Mannschaft dans 124 rencontres internationales. Ce qui fait de lui le cinquième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection allemande.

Neuer également a été l'un des grands artisans du sacre mondial que l'Allemagne a remporté en 2014 au Brésil.