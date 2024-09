Baumann pour pallier l’absence de ter Stegen

Marc-André ter Stegen souffre d'une déchirure complète du tendon rotulien droit. Il s'agit du ligament du genou reliant la partie inférieure de la rotule au tibia.

Il a été opéré avec succès dans l'après-midi de ce lundi. Mais il pourrait être absent jusqu'à huit mois, selon la presse espagnole.

Le gardien allemand s'est blessé dimanche peu avant la mi-temps lors du match contre le Villarreal FC, une rencontre que le Barcelone a remportée sur un score de cinq buts à un (1-5).

Des inquiétudes au sein de la Mannschaft

Après la démission de Manuel Neuer de l'équipe nationale, le gardien Marc Andre ter Stegen est désormais placé au premier plan après plusieurs années d'attente.

Mais en son absence, la cage allemande pourrait être gardée par Oliver Baumann du TSG Hoffenheim. Il faisait en effet partie des trois gardiens de la Mannschaft choisis lors de l'Euro de cette année.

Le gardien de VfL Stuttgart Alexander Nübel fait partie aussi des noms susceptibles à pallier à l'absence de ter Stegen à l'équipe nationale allemande pour les prochaines rencontres.

Les matchs de Ligue des Nations notamment contre la Bosnie-Herzégovine le 11 octobre, ou contre les Pays-Bas le 14 octobre.

Carlo Ancelotti (Real Madrid) lors de la Supercoupe UEFA contre Atalanta Image : Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/Sipa USA/picture alliance

300 matchs avec le Real Madrid

Carlo Ancelotti va en effet diriger son 300e match avec le Real Madrid. La rencontre oppose ce soir à 19h00TU le club Merengue au Deportivo Alaves.

Il s'agit quasiment d'une situation inédite, a déclaré Carlo Ancelotti dont la passion pour le football a débuté dans son pays, l'Italie :

"J'ai joué pour Milan, donc j'ai une affection particulière pour ce club, à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mais j'ai la chance d'avoir dirigé le Real Madrid pendant 300 matchs",, a-t-il fait savoir.

Carlo Ancelotti est le seul entraîneur à avoir gagné la Ligue des Champions UEFA à cinq reprises : le technicien italien a remporté le trophée européen en 2003 et 2007 avec Milan AC. Et il a réédité son exploit avec le Real Madrid en 2014, 2022 et 2024.