Manchester City fait le travail contre Gladbach

Au stade Puskas de Budapest, Manchester City a fait face au Borussia Mönchengladbach. Le club allemand s'était pourtant montré au début du match courageux et concentré sur la rencontre, mais il a fini par encaisser deux buts. Les deux buts anglais ont été respectivement inscrits par Bernardo Silva (29e, 1-0) et Gabriel Jesus (65e, 2-0).

Une victoire qui permet aux leaders du championnat anglais , les Citizens d'effectuer une série de 19 matches sans défaite toutes compétitions confondues:

"Nous avons beaucoup d'argent pour acheter des joueurs qui se distinguent. C'est ca la raison. sans les joueurs de qualité, nous ne pouvons pas gagner. Et l'ensemble de mes joueurs sont fantastiques. Ils ont entre eux une relation incroyable et affrontent chaque match avec engagement. Juste pour gagner. Alors, aujourd'hui, on en profite, un petit repos, mais dans trois jours on pense à West Ham. Notre prochain match en Premier League. " se réjouit l'entraineur Pep Guardiola.

Il faut rappeler que Manchester City est en tête au classement en Premier League cette saison, avec 59 points, soit dix points d'écart avec son poursuivant et rival, Manchester United.

L' Atalanta s'incline face au Real Madrid

Le Real Madrid a fait le nécessaire 1-0 face aux Italiens d'Atalanta. Une défaite qui fait mal, estime l'entraineur italien Gasperini après avoir encaissé un but vers la fin de la rencontre: "Il y a de l'amertume de ne pas avoir joué notre football. De cette façon, on ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes" déplore t-il.

Quant à la qualification pour les quarts de finale, le coach de l'Atalanta Bergame n'y va pas par quatre chemins: "Il n'y a qu'une seule solution, il faudra gagner dans trois semaines à Madrid" conclut Gasperini.

Jamal Musiala opte pour la Mannschaft

Grâce à son but inscrit mardi contre La Lazio, Musiala est devenu le 2e plus jeune joueur ( 17 ans 362 jours ) à avoir marqué un but en phase d'élimination directe en Ligue des champions. De quoi suscité l'intérêt des trois nations dont il a des liens: De père Anglo-Nigerian et de mère allemande, Jamal Musiala avait trois options pour sa future nation sportive: le Nigeria, l'Angleterre et l'Allemagne. Et ce mercredi , le jeune milieu du Bayern, natif de Stuttgart, a opté pour la Mannschaft.