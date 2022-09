Manchester City - Dortmund: "Erling Haaland, un but de folie" (Terzic)

Le Borussia Dortmund affrontait le Manchester City ce mercredi à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Tous les yeux étaient tournés vers Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City face à son ancienne équipe de Borussia Dortmund. Contre toute attente, le club allemand a trouvé le chemin de filet à la 56e minute par sa pépite Jude Bellingham après une première partie sterile.

Manchester City renverse Dortmund

Longtemps mené par une équipe de Dortmund parfaitement organisé en bloc, Manchester City a tout renversé dans les derniers moments . A dix minutes de la fin du temps réglementaire, John Stones a permis à Manchester City d'égaliser avant un but splendide, d'un geste zlatanesque signé l'ancien de Dortmund Erling Haaland. Un geste acclamé aussi par l'entraineur du club de la Ruhr, Edin Terzic : "Peu de joueurs dans le monde marquent ce genre de but", a-t-il confessé. "Quand il jouait pour nous, il nous a fait vivre ce genre d'ambiance. C'est bien sûr très ennuyeux et aussi très dur qu'il l'ait fait aujourd'hui contre nous", a ajouté le technicien allemand.

Le Real Madrid trop fort pour Leipzig

Le Real Madrid recevait le RB Leipzig dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le club saxon a beau resister face aux champions d'Europe en titre. Mais à dix minutes de la fin du match, l'attaquant des Merengues, Valverde a ouvert le score (1-0, 80e), et son coéquipier Marco Asension a fait le break dans les temps additionnels (2-0, 90e+4) :

"Le Real Madrid est fait pour gagner", a annoncé l'entraineur de Leipzig après la défaite. "Mais dans l'ensemble, le résultat est décevant, mais la performance a été très attrayante, c'est ce qui nous a marqué", a fait savoir Marco Rose.

Les autres résultats, le PSG abattu Maccabi Haifa 3-1, la Juventus s'est inclinée à domicile face à Benfica 2-1. Donetzk et Celtic ont fait match nul 1-1. Même score 1-1 sur la pelouse de Chelsea qui affrontait Salzbourg.