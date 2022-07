Un officier français compare Wagner à un "dealer de drogue"

Le général Laurent Michon a comparé Wagner à un "dealer de drogue" lors de déclarations faites ce jeudi (21.07) à Ouagadougou.

Selon l’officier français, le code minier au Mali a changé et désormais un certain nombre de dispositions ont été prises pour exploiter trois sites d'or par Wagner. Selon le géneral, “ela s'appelle de la prédation sonnante et trébuchante".

Écouter l'audio 06:18

Laurent Michon estime que "cela veut dire que, désormais, il va falloir commencer à payer" les mercenaires russes du groupe, qu’il estime "à un peu plus d'un millier d'hommes, déployés en six mois au fur et à mesure au centre du Mali et à l'est".

Il ajoute que le groupe utilise le "principe du dealer" de drogue "en offrant une première dose gratuite au Mali, à travers une protection contre les méchants Français" et des résultats rapides. "Dans le centre du Mali, ils ont fait 200 prisonniers, tous exécutés dans la foulée. C'est le résultat rapide de mercenaires".

Ces propos n’ont pas surpris Francis Laloupo, journaliste et enseignant en géopolitique à l'Institut de pratique du journalisme de l'université Paris-Dauphine.

