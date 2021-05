Mali, les militaires arrêtent le président et le Premier ministre de transition

Info matin 7h TU (25.05.2021)

Dans l’actualité: le Mali où le président et le Premier ministre de transition ont été arrêtés par les militaires suite à l’annonce de la formation du nouveau gouvernement. La communauté internationale condamne et exige leur libération. Deux jours après l’éruption du volcan Nyiragongo, à Goma, une délégation gouvernementale est sur place pour évaluer les dégâts et prévenir de futures éruptions.