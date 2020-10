Mali : l’opposant Soumaïla Cissé bientôt libéré ?

Au moins 180 djihadistes et prisonniers ont été libérés au cours de ce premier week-end d'octobre au Mali. Des libérations d'une telle ampleur sont très rares dans le pays. Ces prisonniers, présumés djihadistes, avaient été arrêtés lors de plusieurs opérations militaires. Selon des sources concordantes, leur libération préfigure la libération d’otages comme la Française Sophie Pétronin, retenue depuis 2016. Autre libération évoquée, celle de Soumaïla Cissé, leader de l'Union pour la république et la démocratie (URD). Le chef de la coordination de ce parti à Tombouctou, Yehia Tendina, affirme que ces prisonniers libérés sont une monnaie d’échange.

Sophie Pétronin, 75 ans, avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, où elle dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Soumaïla Cissé, 70 ans, ancien chef de l'opposition parlementaire a quant à lui été kidnappé le 25 mars, alors qu'il était en campagne législative dans la région de Tombouctou.

Lire aussi → La force ou la négociation ? Débat sur la libération de Soumaïla Cissé

Soumaïla Cissé contre des djihadistes ?

Selon Yehia Tendina, "le GSIM a fait un communiqué ce matin (5 octobre,ndlr) vers 9 heures pour annoncer qu’effectivement ils ont reçu leur deux cents et six prisonniers. Il y a des prisonniers de droit commun comme des présumés djihadistes aussi qui ont été libérés. Et pour la plupart ce sont des Touareg et des Arabes."

Ce membre du parti présidé par l’opposant malien ajoute que "eux-mêmes [Touareg et des Arabes] ont reconnu que c’est en échange avec Soumaïla Cissé".

Écouter l'audio 02:02 "Ils ont reconnu que c’est en échange avec Soumaïla Cissé" (un proche de Soumaïla Cissé)

Ces libérations ont eu lieu dans le secteur de Niono, dans le Centre, et dans le Nord du Mali, dans la localité de Tessalit située dans la région de Kidal, frontalière de l’Algérie. L'information s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux et de nombreuses rumeurs parlent déjà de la libération de Soumaila Cissé.

Lire aussi → Mali : une lettre de Soumaïla Cissé transmise à sa famille

Mais Yehia Tendina affirme que Soumaila Cissé n’est pas encore libéré. "Ce n’est pas effectif d'abord", insiste ce proche du leader de l’opposition malienne. "Maintenant il y a deux possibilités : soit on libère Soumaïla Cissé àTessalit soit à Tombouctou. De deux cas, pour le moment l'armée malienne est allée avec des prisonniers. Il faut dans un premier temps que ces prisonniers soient isolés avant qu'on ne remette Soumaïla Cissé".

Cette libération d’ampleur est intervenue alors que Bah N’Daw dirige la transition

Entorse à la lutte contre le terrorisme

Beaucoup d'observateurs se demandent si la France est impliquée dans cette tentative. Pour l’analyste et écrivain Seidik Abba, la libération de présumés djihadistes est une entorse à la lutte contre le terrorisme. "Chaque fois qu'on va libérer des djihadistes, il y aura chez les mouvements, la tentation de prendre d'autres otages pour obtenir la libération. C'est en cela que la stratégie a beaucoup de limites et peut être contreproductive dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans cette région-là." M. Abba est "convaincu que cette opération a pu se faire avec l'accord de Paris, même si la France n'est pas à l'origine de l'initiative".