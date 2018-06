Mali : le conflit Peuls-Dogon et le spectre d'un embrasement

Ce conflit meurtrier entre Peuls et Dogons a connu un nouvel épisode tragique avec le massacre d'une trentaine de civils peuls samedi dernier, le 23 juin. L’attaque s'est produite à Koumaga, dans le centre du pays. Le gouvernement malien dit avoir déployé sur place, l’épicentre des violences, une force d’interposition, qui a été renforcée, après les derniers violents accrochages du week-end dernier.

Bamako a également dépêché deux membres du gouvernement : le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale et son collègue de la Solidarité et de l'action humanitaire. L'objectif est de faire baisser la tension, alors que la campagne en vue de l’élection présidentielle du 29 juillet prochain démarre le 7 juillet.



Le spectre de la guerre civile

Dans un document sonore publié le jeudi 28 juin dernier par nos confrères sénégalais du site internet Dakar Actu, Ali Nouhou Diallo, originaire de Mopti et l’un des acteurs du Mouvement démocratique qui a renversé le Général Moussa Traoré en 1991, ancien Président de l’Assemblée nationale du Mali, a tiré la sonnette d’alarme.

L’ancien Président du Parlement de la CEDEAO, craint une guerre civile qui risquerait de ravager toute la sous-région. Des inquiétudes que partage aussi Sy Kadiatou Sow, une, femme politique malienne, ancienne ministre et première femme gouverneur au Mali. De passage en Allemagne, elle répond aux questions d’Eric Topona.

Pour écouter l’interview, cliquez sur la photo ci-dessus.