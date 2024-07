Violents combats entre rebelles du CSP et armée malienne

L'armée affirme avoir battu les rebelles dans la zone de Tinzawaten. Ceux-ci contestent et assurent que les combats se poursuivent ce vendredi.

Les informations des deux camps sont contradictoires, mais des violents combats ont lieu depuis plusieurs jours dans la zone de Tinzawaten entre les forces armées maliennes et les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Ils ont éclaté, jeudi après-midi, trois jours après l'annonce faite par l'état-major malien concernant la prise de la ville d'In-Afarak, située à une centaine de kilomètres de Tessalit, dans la région de Kidal.

Ce vendredi, il est ainsi difficile d'établir un bilan, mais plusieurs sources proches de l'état-major affirment que les FAMa, les forces armées maliennes, ont infligé une défaite aux rebelles du CSP-DPA, le Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, et que la situation est "totalement sous contrôle". Toujours d'après les mêmes sources, un important chef séparatiste aurait même été tué lors des combats.

Les rebelles avaient perdu la ville de Kidal fin 2023 après une offensive de l'armée malienne (image d'archives) Image : SOULEYMANE AG ANARA/AFP/Getty Images

Une version que conteste toutefois Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du CSP-DPA. "Les hostilités ont repris ce vendredi, les FAMa et leurs alliés russes tentent d'avancer, mais font face à une forte résistance des unités du CSP-DPA sur place", assure-t-il. "Il peut y avoir des pauses momentanées, mais les combats sont toujours en cours et ça risquerait de prendre quelques jours."

La nécessité d'un dialogue politique

Quoi qu'il en soit, pour Maciré Diop, journaliste spécialisé dans les questions de défense et de sécurité, les combats au niveau de la ville stratégique de Tinzawatene, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, symbolisent la détermination de l'armée malienne à reconquérir toutes les portions du territoire national. "Les combats entrent en droite ligne avec tout ce qui a été fait pour la reconquête de Kidal, Anefis, Tessalit, Aguelock, etc ...", analyse-t-il. "La prise de In-Afarak déjà, en début de semaine, c'était pour annoncer la couleur". Il insiste pour qu'un "dialogue" est lieu. "Parce qu'après la guerre, forcément, pour consolider la paix, il faut un processus politique."

Fin 2023, les rebelles du CSP-DPA ont été chassés de leur fief de Kidal, ainsi que des principales villes qu'ils contrôlaient dans le nord du pays. Après In-Afarak, Tinzawaten constitue un autre verrou stratégique que se disputent donc les deux camps.