La nouvelle charte de la transition adoptée au Mali

Mali: faut-il prolonger la transition?

Dans un document daté du 30 décembre 2021, le Panel de hautes personnalités chargé d’organiser les Assises nationales de la refondation (11 au 30 décembre 2020) a proposé de prolonger de six mois à cinq ans la période de transition à compter du 1er janvier 2022. Ce qui, tout calcul fait, porterait à près de six ans et demi la durée totale de cette transition démarrée en septembre 2020.