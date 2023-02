Idriss Déby en Israël: l'opposition tchadienne s'inquiète

Si le gouvernement tchadien et celui d’Israël justifient la visite du président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Deby Itno, par la poursuite de la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre Israël et le Tchad , ce n’est pas l’avis de certains observateurs.

Rapprochement avec Washington?

Pour Max Kemkoye, le président du parti Union pour le développement et le progrès, un parti opposé à la transition, le pouvoir de N’Djamena chercherait, en se rapprochant d’Israël, à plaire aux américains.

"Aujourd'hui, la diplomatie tchadienne est devenue une diplomatie clientéliste. C'est en cela qu'il y a quelques mois le Tchad a été entrainé à voter contre la résolution palestinienne aux Nations unies deux fois de suite".

Kemkoye poursuit en rappelant que "c'était sous le lobby du gouvernement israélien parce que le pouvoir de transition était en porte-à-faux avec le gouvernement américain suite aux événements du 20 octobre dernier . Il fallait faire ce geste pour rentrer dans les bonnes grâces du gouvernement américain".

"Israël voudrait mieux contrôler ses détrateurs"

"C’est une décision risquée", estime le politologue Evariste Ngarlem Toldé. Pour lui, une telle démarche pourrait avoir des conséquences avec les pays opposés à la politique israélienne.



"Il vous souviendra qu'après la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en 2019, le camp des militaires tchadiens au Mali avait été attaqué par des assaillants et AQMI avait revendiqué cette attaque. Aujourd'hui, l'installation d'une ambassade du Tchad en Israël suscitera sans doute d'autres réactions, notamment dans des pays qui n'ont pas des relations aujourd'hui avec Israël’’ s'inquiète-t-il

Le rapprochement entre Tel Aviv et N'djamena inquiète l'opposition tchadienne Image : Israeli Government Press Office / Handout/AA/picture alliance

Selon plusieurs sources, le gouvernement tchadien et les services secrets israéliens travailleraient en étroite collaboration depuis 2019 dans le domaine du renseignement et de la formation militaire.

Le partage d’images obtenues par satellite, la mise à disposition de drones de surveillance des frontières et d’autres outils technologiques permettraient aussi au Tchad de mieux contrôler les mouvements des groupes armés.