Macron au Cameroun : les raisons d'une visite

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Guinée-Bissau, au Bénin et au Cameroun, où il arrive ce lundi soir.

Une visite qui intervient au moment où la France est en recul sur le plan économique au Cameroun.

Pour la première fois depuis 2017, année de son élection à la tête de la République française, Emmanuel Macron se rend donc au Cameroun. Sept ans déjà qu'un président français n'était pas venu dans ce pays.

Selon Emmanuel Noubissié, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, la visite du président français entend répondre à un rejet croissant de la France en Afrique et aussi au Cameroun.

"Cette visite d'Emmanuel Macron arrive à un moment où une espèce de vent souffle sur le continent africain, particulièrement dans les pays d'Afrique francophone. Un vent panafricaniste teinté de french bashing. Il y a comme un sentiment anti-français qui souffle sous couvert d'un certain panafricanisme galvaudé ", dit l'économiste.

La sécurité sera au menu de cette visite d'Emmanuel macron en Afrique

Selon lui, c'est une occasion pour les deux pays de solidifier les accords économiques en attirant plus les investisseurs privés.

"C'est un partenariat ! Et dans un partenariat chacun apporte quelque chose. La France a besoin du Cameroun tout comme le Cameroun a besoin de la France. Ça va au-delà même des questions économiques, j'insiste sur les investisseurs privés. Aujourd'hui, le Cameroun, dans sa phase actuelle de développement, a besoin d'attirer les investisseurs privés et les investisseurs français sont les plus dynamiques sur le territoire camerounais ", dit l'économiste.

Paul Biya et son épouse Chantal le 6 février à Yaoundé

La France en recul au Cameroun

Mais, en dépit de leur enracinement historique, l’implantation des entreprises françaises au Cameroun, recule au profit de leurs concurrentes chinoises, américaines, turques ou indiennes. La Chine est d’ailleurs devenue le premier importateur au Cameroun.

Mais, selon Ernesto Yene, membre de la société civile, cette diversification des partenaires n'inquièterait pas la France.

"Je ne pense pas que la France ait une difficulté à prendre certaines parts de marchés. Je pense qu'il est plutôt important pour le président français de se rassurer que l'environnement reste propice pour les Français qui voudraient investir ici. Parce que rien ne sert d'investir dans les troubles ou le désordre et c'est en cela peut-être que l'aspect politique peut intéresser Emmanuel Macron. Le Cameroun reste sur l'incertitude de l'après Biya, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver ", explique Ernesto Yene.

Le président Paul Biya est au pouvoir depuis quarante ans et à 89 ans, il est l'un des présidents les plus vieux du monde.